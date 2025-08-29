В Челябинской области водителям без опыта предлагают до 130 тысяч рублей

Число вакансий в Челябинской области для соискателей без опыта в транспортно-логистической сфере в первой половине 2025 года выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-офис Авито Работа.
«Рынок труда активно трансформируется, и одной из главных тенденций становится рост спроса на молодых специалистов без опыта работы — особенно в транспортно-логистической сфере. Работодатели все чаще указывают возможность пройти стажировку: на многих позициях опыт скорее желателен, но его отсутствие не критично», — объяснили в пресс-офисе Авито по УрФО.
Больше всего новых вакансий в транспорте и логистике для соискателей без опыта открыто для водителей-экспедиторов и водителей «ГАЗелей»: в I полугодии 2025 года таких стало больше на 73% и 71% соответственно. Новым водителям-экспедиторам предлагали зарплату в среднем 118 715 рублей в месяц, а водителям «ГАЗелей» и других авто такого класса — 129 022 рублей в месяц за полный рабочий день.
Также на 24% за год повысился спрос на сортировщиков — эта профессия замыкает тройку востребованных вакансий в логистике со средней зарплатой 43 536 рублей.
Также за год возросло на 35% число откликов на вакансии для специалистов без опыта. Это значит, что отрасль становится привлекательной для старта карьеры.
«Кандидаты стали чаще откликаться на вакансии машинистов погрузчиков (+62%), фасовщиков (+46%) и маркировщиков (+39%). В ответ компании все активнее предлагают обучение прямо „на месте“ — чаще всего на позициях курьеров (+72%) и водителей-экспедиторов (+8%)», — комментирует Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы.
