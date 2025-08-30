30 августа 2025

Сомнолог рассказала россиянам, что чаще всего мешает им спать

Сомнолог Волгина: энергетики, сигареты и интернет сказываются на качестве сна
Бытовые привычки плохо сказываются на качестве сна, предупредила сомнолог Волгина
Бытовые привычки чаще всего становятся причиной нарушения сна. Среди них, например, употребление энергетиков, перекуры, распитие кофе или вечерний серфинг в интернете. Все это негативно сказывается на качестве сна и влияет на функциональные изменения головного мозга. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. 

«Злоупотребление кофе, энергетическими напитками и курением, особенно во второй половине дня, негативно влияет на засыпание. Аналогичное воздействие оказывают вечерние просмотры новостей, роликов в интернете или телевизионных передач, которые чрезмерно активизируют психику», — подчеркнула Волгина в беседе с RT.

Она также предупредила о негативных изменения в коре головного мозга, если человек не спит всю ночь. По ее словам, после одной бессонной ночи для полного восстановления мозгу требуется 21 день. В противном случае полное восстановление организма будет в принципе невозможным, заявила Волгина. Если же сменная работа продолжается долго, полное восстановление становится невозможным и иногда требуется смены профессии.

Ранее врачи также предупреждали, что на качество сна негативно влияет поздний прием пищи, так как он может вызывать дискомфорт, изжогу и мешать выработке мелатонина, необходимого для засыпания. Специалисты советуют ужинать не позднее чем за два часа до сна и выбирать легкие продукты, чтобы снизить риск нарушений сна и облегчить восстановление организма ночью.

