В ХМАО в бане сгорели заживо два человека

В Лангепасе (ХМАО) в охваченной огнем бане сгорели двое мужчин, проживавших в дачном кооперативе. Об этом сообщает следственный комитет Югры.
«7 сентября около 22 часов на территории садоводческого товарищества „Рябинушка“ произошло возгорание бани и пристройки. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, проживавших на участке», — сообщает ведомство. Признаков насильственной смерти при осмотре тел не выявлено.
По предварительным сведениям, возгорание началось у печи, сейчас следователи СК и дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам экспертиз и собранных материалов будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) при ликвидации пожара в жилом доме спасены десять человек, включая троих детей. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажке на улице Омской.
