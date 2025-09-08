В ХМАО в бане сгорели заживо два человека

В Лангепасе в бане сгорели два человека
В Лангепасе в бане сгорели два человека

В Лангепасе (ХМАО) в охваченной огнем бане сгорели двое мужчин, проживавших в дачном кооперативе. Об этом сообщает следственный комитет Югры. 

«7 сентября около 22 часов на территории садоводческого товарищества „Рябинушка“ произошло возгорание бани и пристройки. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, проживавших на участке», — сообщает ведомство. Признаков насильственной смерти при осмотре тел не выявлено. 

По предварительным сведениям, возгорание началось у печи, сейчас следователи СК и дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам экспертиз и собранных материалов будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) при ликвидации пожара в жилом доме спасены десять человек, включая троих детей. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажке на улице Омской. 

Что случилось в ХМАО?

