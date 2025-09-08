Когда в Екатеринбурге включат отопление

Отопление в Екатеринбурге могут включить в конце сентября, так как лишь после 25-го числа температура воздуха в городе установится на уровне +8 градусов, что является обязательным условием для подачи тепла. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Я могу сказать, что вторник (9 сентября), четверг (11 сентября) будут самыми холодными днями. Но затем до 25 сентября среднесуточные температуры не опустятся ниже +8 градусов. Бабье лето с температурой под +20 градусов наступит у вас, начиная с 15–18 сентября. Так что Екатеринбург, Свердловская область еще погреются», — подчеркнул Шувалов.
Ранее в мэрии объяснили, что подключать дома к теплу начнут с момента, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов. За последние 10 лет это происходило с 11 по 19 сентября.
Традиционно отопительный сезон начинается в городе с детских садов, школ, больниц и других соцобъектов. Проходит в целом подключение в два этапа. Сначала запускается тепло в жилые дома центральных улиц города, затем идет Сортировка, Уралмаш, Вторчермет, Юго-Запад, Академический район, Пионерский поселок и Заречный. На втором этапе подключаются остальные объекты.
