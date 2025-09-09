В Челябинске открылся корнер русской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В заведении подают блины и ватрушки с авторскими начинками
В заведении подают блины и ватрушки с авторскими начинками Фото:

В Челябинске начал работу корнер «Гусли», где представлены блюда русской кухни в современном исполнении. Об открытии сообщили в официальном паблике заведения.

«Друзья, мы рады представить вам „ГУСЛИ“ — это уголок настоящей русской кухни, где традиционные блюда обрели современное звучание. Мы переосмыслили классические рецепты, сохранив их душу, но добавив легкость и актуальность», — отметили в соцсетях заведения.

Меню корнера включает три вида ватрушек: с копченой свининой, груздями и заварным кремом с вишней. Среди первых блюд гостям предлагают борщ, солянку и груздянку. Также подают блины: запеченные с сыром и копченостями, с картофелем, икрой и сметанным соусом. Из сладких — с таежным кремом и кедровыми орехами или с яблоком и кедровыми орехами под пломбиром.

Среди салатов представлены оливье с языком и груздями, с копченой свининой и вариант с куриной грудкой и бородинскими сухарями. В разделе горячего можно найти бефстроганов с пюре, пожарскую котлету с кедровой кашей и томатной сальсой и голубцы.

Также в меню включили запеченный язык под ореховым соусом, драники с красной икрой и сметаной, драник с рийэтом из курицы и томатной сальсой, а также бутерброд с килькой, яйцом и малосольным огурцом. Из напитков посетителям предлагают морсы и семь видов авторских чаев с ягодами и травами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске начал работу корнер «Гусли», где представлены блюда русской кухни в современном исполнении. Об открытии сообщили в официальном паблике заведения. «Друзья, мы рады представить вам „ГУСЛИ“ — это уголок настоящей русской кухни, где традиционные блюда обрели современное звучание. Мы переосмыслили классические рецепты, сохранив их душу, но добавив легкость и актуальность», — отметили в соцсетях заведения. Меню корнера включает три вида ватрушек: с копченой свининой, груздями и заварным кремом с вишней. Среди первых блюд гостям предлагают борщ, солянку и груздянку. Также подают блины: запеченные с сыром и копченостями, с картофелем, икрой и сметанным соусом. Из сладких — с таежным кремом и кедровыми орехами или с яблоком и кедровыми орехами под пломбиром. Среди салатов представлены оливье с языком и груздями, с копченой свининой и вариант с куриной грудкой и бородинскими сухарями. В разделе горячего можно найти бефстроганов с пюре, пожарскую котлету с кедровой кашей и томатной сальсой и голубцы. Также в меню включили запеченный язык под ореховым соусом, драники с красной икрой и сметаной, драник с рийэтом из курицы и томатной сальсой, а также бутерброд с килькой, яйцом и малосольным огурцом. Из напитков посетителям предлагают морсы и семь видов авторских чаев с ягодами и травами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...