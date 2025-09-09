Инцидент произошел у подъезда жилого дома
Во дворе дома по улице Братьев Кашириных в Челябинске мужчина пытался похитить девушку. Ее спасли неравнодушные соседи, которые спугнули злоумышленника.
Произошедшее зафиксировали камеры домофона. На видео, опубликованном «31 каналом», видно, как мужчина хватает молодую девушку и пытается ее утащить за собой. Она сопротивляется. К ней на помощь выбежали неравнодушные соседи и спугнули похитителя.
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что информация уточнятется.
