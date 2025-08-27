Правообладатель Чебурашки судится с пермским бизнесменом из-за носков

В Краснокамский городской суд Пермского края поступил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Истцом по данному делу выступает акционерное общество «Союзмультфильм», а ответчиком указан индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в регионе.
«Поводом для обращения в суд стало размещение в отделе одежды одного из торговых центров города носков с изображением персонажа Чебурашки, права на которого принадлежат истцу. Представители компании заявили требование о компенсации в размере 100 тысяч рублей, считая, что использование изображения без разрешения нарушает их авторские права», — сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Рассмотрение гражданского иска запланировано на ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало о том, что два бизнесмена соперничают за популярный пермский бренд «Счастье не за горами». Одним из заявителей является индивидуальный предприниматель Ольга Субботина. Вторым — пермяк Андрей Бояршинов, который собирается использовать бренд в рамках торговли игрушками и техническими устройствами.
