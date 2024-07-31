Врачи ХМАО спасли пенсионера после столкновения с моторной лодкой

Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы спасли 72-летнего жителя Сургута (ХМАО), на которого во время купания в водохранилище ГРЭС наехала моторная лодка. Мужчина получил многочисленные раны и переломы черепных костей.
«Несчастный случай с 72-летним сургутянином произошёл, когда он купался в водохранилище ГРЭС, где на него на скорости наехала моторная лодка. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами и множественными глубокими рублеными ранами. После экстренной операции пациент провел неделю под наблюдением сотрудников отделения анестезиологии-реанимации, сейчас он находится на амбулаторном лечении», — сообщил telegram-канал Сургутской травматологической больницы.
Врачи диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму с повреждением мозга, переломы челюсти и носа. Нейрохирурги несколько часов удаляли обломки костей, восстанавливали череп и кожные покровы. Пенсионер неделю провел в реанимации, а затем еще три недели в нейрохирургическом отделении. Сейчас он может самостоятельно принимать пищу, ходить и общаться. В дальнейшем пациент будет проходить лечение под наблюдением невролога и офтальмолога.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте подростки на моторной лодке переехали пенсионера. Мужчина купался в водохранилище рядом с ГРЭС-1.
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