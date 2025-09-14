«Пермская прогулка» собрала 2 тысячи спортсменов. Фото

В Перми прошел фестиваль северной ходьбы
Участники прошли по новому маршруту в Черняевском лесу
В Перми прошли массовые соревнования по скандинавской ходьбе — «Пермская прогулка — 2025». В них участвовали 2000 человек — от маленьких детей до пожилых людей. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин. 

«В Черняевском лесу состоялся восьмой фестиваль северной ходьбы „Пермская прогулка“, объединивший 2 тысячи участников разных возрастов. Спортсмены преодолели дистанции 3 и 6 км по новому маршруту», — написал в своем telegram-канале Соснин. 

Абсолютными победителями на 6 км стали Эдуард Батыркаев из Добрянки среди мужчин и Марина Даньшова из Перми среди женщин. Самыми возрастными участниками оказались 86-летняя Нина Баранова и 77-летний Сергей Теплоухов.

Звание самой дружной команды получил детский сад «Эрудит», а семь пермяков выполнили нормативы ГТО и получили золотые знаки отличия. Все участники фестиваля на финише были награждены памятными медалями. Соснин отметил высокую активность и энергетику участников, доказавших, что спорт доступен в любом возрасте.

Фестиваль «Пермская прогулка» проводится в Перми уже в восьмой раз, ежегодно собирая участников разных возрастов для скандинавской ходьбы в Черняевском лесу. В 2025 году мероприятие состоялось 14 сентября и включало спортивные забеги, награждение победителей и специальные призы для самых младших и возрастных ходоков, а также командное первенство.

