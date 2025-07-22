Бастрыкин заявил, что Подносова всегда ставила на первое место интересы общества

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК России.
«Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место», — говорится в сообщении Бастрыкина. Он подчеркнул, что Ирина Подносова была не только выдающимся юристом, но и принципиальным специалистом судебной системы страны. Ее упорный труд, преданность делу, высокий профессионализм и моральные качества позволили ей внести значимый вклад в совершенствование правовой системы и укрепление целостности страны.
Бастрыкин отметил, что Ирину Подносову запомнят как честного, независимого судью и очаровательную женщину. Ее жизненный путь и профессиональные достижения станут примером для будущих поколений юристов России. В завершение своего заявления председатель СК РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.