Бастрыкин заявил, что Подносова всегда ставила на первое место интересы общества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Подносова была принципиальным специалистом судебной системы страны
Ирина Подносова была принципиальным специалистом судебной системы страны Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК России.

«Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место», — говорится в сообщении Бастрыкина. Он подчеркнул, что Ирина Подносова была не только выдающимся юристом, но и принципиальным специалистом судебной системы страны. Ее упорный труд, преданность делу, высокий профессионализм и моральные качества позволили ей внести значимый вклад в совершенствование правовой системы и укрепление целостности страны.

Бастрыкин отметил, что Ирину Подносову запомнят как честного, независимого судью и очаровательную женщину. Ее жизненный путь и профессиональные достижения станут примером для будущих поколений юристов России. В завершение своего заявления председатель СК РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК России. «Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место», — говорится в сообщении Бастрыкина. Он подчеркнул, что Ирина Подносова была не только выдающимся юристом, но и принципиальным специалистом судебной системы страны. Ее упорный труд, преданность делу, высокий профессионализм и моральные качества позволили ей внести значимый вклад в совершенствование правовой системы и укрепление целостности страны. Бастрыкин отметил, что Ирину Подносову запомнят как честного, независимого судью и очаровательную женщину. Ее жизненный путь и профессиональные достижения станут примером для будущих поколений юристов России. В завершение своего заявления председатель СК РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...