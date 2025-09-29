«Каждый должен отслужить»: челябинский депутат Ботов выступил за ужесточение ответственности для призывников

Челябинский депутат Ботов поддержал изменение закона о штрафах для призывников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ботов отметил, что инициатива о штрафах является корректирующей
Ботов отметил, что инициатива о штрафах является корректирующей Фото:

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал законопроект об ужесточении ответственности для призывников, не сообщающих в военкомат о смене места жительства. Инициатива предполагает действие штрафов в течение всего года вместо текущего ограничения периодами призыва. В разговоре с URA.RU Ботов также высказался «за» введение круглогодичного призыва в армию.

«Поддерживаю инициативу — каждый мужчина, патриот нашей страны должен пройти службу в армии или военную подготовку. Ужесточая ответственность для уклонистов, государство увеличит количество призывников», — заявил Ботов.

Депутат уточнил, что законопроект является корректирующим и следует за инициативой о круглогодичном призыве, одобренной Госдумой в первом чтении 24 сентября. По словам Ботова, новый порядок предполагает непрерывное проведение медосмотров и работу призывных комиссий в течение года, хотя отправка на службу сохранится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

«Если основной закон о призыве будет принят, то административное законодательство должно быть приведено в соответствие с ним», — прокомментировал Ботов.

Законопроект, внесенный комитетом Госдумы по обороне, отменит норму, согласно которой штрафы за несообщение о переезде действуют только в периоды призыва. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал законопроект об ужесточении ответственности для призывников, не сообщающих в военкомат о смене места жительства. Инициатива предполагает действие штрафов в течение всего года вместо текущего ограничения периодами призыва. В разговоре с URA.RU Ботов также высказался «за» введение круглогодичного призыва в армию. «Поддерживаю инициативу — каждый мужчина, патриот нашей страны должен пройти службу в армии или военную подготовку. Ужесточая ответственность для уклонистов, государство увеличит количество призывников», — заявил Ботов. Депутат уточнил, что законопроект является корректирующим и следует за инициативой о круглогодичном призыве, одобренной Госдумой в первом чтении 24 сентября. По словам Ботова, новый порядок предполагает непрерывное проведение медосмотров и работу призывных комиссий в течение года, хотя отправка на службу сохранится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. «Если основной закон о призыве будет принят, то административное законодательство должно быть приведено в соответствие с ним», — прокомментировал Ботов. Законопроект, внесенный комитетом Госдумы по обороне, отменит норму, согласно которой штрафы за несообщение о переезде действуют только в периоды призыва. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...