Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал законопроект об ужесточении ответственности для призывников, не сообщающих в военкомат о смене места жительства. Инициатива предполагает действие штрафов в течение всего года вместо текущего ограничения периодами призыва. В разговоре с URA.RU Ботов также высказался «за» введение круглогодичного призыва в армию.
«Поддерживаю инициативу — каждый мужчина, патриот нашей страны должен пройти службу в армии или военную подготовку. Ужесточая ответственность для уклонистов, государство увеличит количество призывников», — заявил Ботов.
Депутат уточнил, что законопроект является корректирующим и следует за инициативой о круглогодичном призыве, одобренной Госдумой в первом чтении 24 сентября. По словам Ботова, новый порядок предполагает непрерывное проведение медосмотров и работу призывных комиссий в течение года, хотя отправка на службу сохранится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
«Если основной закон о призыве будет принят, то административное законодательство должно быть приведено в соответствие с ним», — прокомментировал Ботов.
Законопроект, внесенный комитетом Госдумы по обороне, отменит норму, согласно которой штрафы за несообщение о переезде действуют только в периоды призыва. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!