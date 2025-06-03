Нарезка из трамвайных рельсов в Магнитогорске привела к суду

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, нежелание устранить дефект рельсового полотна привел к судебному процессу между муниципальным предприятием «Маггортранс» и подрядной организацией. Спустя три года после укладки рельсы оказались как будто нарезаны, причем в стыки можно поместить коробок спичек. Но подрядчики не хотят проводить работы по гарантии, сообщили URA.RU в пресс-службе МП «Маггортранс».
«5 марта 2025 года МП „Маггортранс“ силами подрядной организации провело ремонт стыков на указанном участке. В рамках судебного решения подрядчику было направлено уведомление об устранении замечаний по гарантии, однако работы до сих пор не начаты, продолжаются судебно-претензионные работы», — уточнили в пресс-службе муниципального предприятия.
На плачевное состояние стыка трамвайных рельсов обратила внимание местная жительница еще в начале марта. Женщина указала, что рельсы были уложены всего три года назад, но из-за широких стыков трамваи очень сильно вибрируют и громыхают, от чего страдают жители близлежащих домов. Тогда подрядчикам направили требование устранить замечания до 31 марта, однако он ничего не сделал.
«Состояние рельсового полотна ежедневно проверяется. На данный момент превышений по допускам нет, безопасности перевозки пассажиров ничего не угрожает», — добавили в МП «Маггортранс».
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