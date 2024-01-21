В пермском театре «Балет Евгения Панфилова» сменится художественный руководитель

Алексей Расторгуев 25 января возглавит пермский театр «Балет Евгения Панфилова»

22 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Алексей Расторгуев возглавит театр, в котором служит с 1996 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» возглавит его солист Алексей Расторгуев. С 25 января заканчивается трудовой договор у нынешнего художественного руководителя Сергея Райника, сообщили в мэрии Перми. «Новым художественным руководителем театра „Балет Евгения Панфилова“ станет преемник основателя театра и ведущий солист театра Алексей Расторгуев. 25 января заканчивается трудовой договор с Сергеем Райником», — говорится в telegram-канале администрации Перми. В мэрии отметили, что Райник «рассматривает предложения по дальнейшей трудовой деятельности», но его «сотрудничество с театром „Балет Евгения Панфилова“ не заканчивается и перейдет в другой статус». Он возглавлял театр с 2003 года, встав у руля труппы после смерти Евгения Панфилова.

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» возглавит его солист Алексей Расторгуев. С 25 января заканчивается трудовой договор у нынешнего художественного руководителя Сергея Райника, сообщили в мэрии Перми. «Новым художественным руководителем театра „Балет Евгения Панфилова“ станет преемник основателя театра и ведущий солист театра Алексей Расторгуев. 25 января заканчивается трудовой договор с Сергеем Райником», — говорится в telegram-канале администрации Перми. В мэрии отметили, что Райник «рассматривает предложения по дальнейшей трудовой деятельности», но его «сотрудничество с театром „Балет Евгения Панфилова“ не заканчивается и перейдет в другой статус». Он возглавлял театр с 2003 года, встав у руля труппы после смерти Евгения Панфилова.