21 января 2024

В пермском театре «Балет Евгения Панфилова» сменится художественный руководитель

Алексей Расторгуев 25 января возглавит пермский театр «Балет Евгения Панфилова»
© Служба новостей «URA.RU»
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Балетное шоу Панфилова. Закулисье Пермь, расторгуев алексей
Алексей Расторгуев возглавит театр, в котором служит с 1996 года Фото:

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» возглавит его солист Алексей Расторгуев. С 25 января заканчивается трудовой договор у нынешнего художественного руководителя Сергея Райника, сообщили в мэрии Перми.

«Новым художественным руководителем театра „Балет Евгения Панфилова“ станет преемник основателя театра и ведущий солист театра Алексей Расторгуев. 25 января заканчивается трудовой договор с Сергеем Райником», — говорится в telegram-канале администрации Перми.

В мэрии отметили, что Райник «рассматривает предложения по дальнейшей трудовой деятельности», но его «сотрудничество с театром „Балет Евгения Панфилова“ не заканчивается и перейдет в другой статус». Он возглавлял театр с 2003 года, встав у руля труппы после смерти Евгения Панфилова.

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В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» возглавит его солист Алексей Расторгуев. С 25 января заканчивается трудовой договор у нынешнего художественного руководителя Сергея Райника, сообщили в мэрии Перми. «Новым художественным руководителем театра „Балет Евгения Панфилова“ станет преемник основателя театра и ведущий солист театра Алексей Расторгуев. 25 января заканчивается трудовой договор с Сергеем Райником», — говорится в telegram-канале администрации Перми. В мэрии отметили, что Райник «рассматривает предложения по дальнейшей трудовой деятельности», но его «сотрудничество с театром „Балет Евгения Панфилова“ не заканчивается и перейдет в другой статус». Он возглавлял театр с 2003 года, встав у руля труппы после смерти Евгения Панфилова.
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