В Перми суд вынес приговор совладельцу группы компаний «Витус»

01 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ленинский райсуд Перми отправил преступника в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший совладелец ГК «Витус» Дмитрий Попов отправился в колонию на пять лет. Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей. Он признан виновным и следующие пять лет проведет в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве. Попов также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и полтора года не имеет права работать в коммерческих организациях. Помимо приговора, суд взыскал с осужденного материальный ущерб, причиненный Поповым потерпевшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший совладелец ГК «Витус» Дмитрий Попов отправился в колонию на пять лет. Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей. Он признан виновным и следующие пять лет проведет в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве. Попов также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и полтора года не имеет права работать в коммерческих организациях. Помимо приговора, суд взыскал с осужденного материальный ущерб, причиненный Поповым потерпевшим.