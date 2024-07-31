31 июля 2024

В Перми суд вынес приговор совладельцу группы компаний «Витус»

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Ленинский райсуд Перми отправил преступника в колонию Фото:

Бывший совладелец ГК «Витус» Дмитрий Попов отправился в колонию на пять лет. Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей. Он признан виновным и следующие пять лет проведет в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

Попов также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и полтора года не имеет права работать в коммерческих организациях. Помимо приговора, суд взыскал с осужденного материальный ущерб, причиненный Поповым потерпевшим.

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Бывший совладелец ГК «Витус» Дмитрий Попов отправился в колонию на пять лет. Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей. Он признан виновным и следующие пять лет проведет в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве. Попов также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и полтора года не имеет права работать в коммерческих организациях. Помимо приговора, суд взыскал с осужденного материальный ущерб, причиненный Поповым потерпевшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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