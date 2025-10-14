В челябинском СК проверят жалобу воспитанника детдома на разлуку с мамой

В Челябинской области организована проверка по статье о халатности после жалобы семилетнего воспитанника детского дома на разлуку с мамой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета. Ребенок ранее записал видео, в котором попросил вернуть его домой и не отдавать приемным родителям.
«Мальчик, находящийся в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, выражает желание вернуться к своей биологической матери, в отношении которой ранее было принято решение об ограничении родительских прав. Организована процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Маму ребенка ограничили в правах два года назад из-за психиатрического диагноза и опоздания в садик на 17 минут. Мальчика забрали органы опеки. У матери после изъятия случился рецидив и она провела какое-то время в больнице. Сына старается навещать в свободное от работы в магазине время — за полгода, согласно графику, составленному соцработницей, женщина пришла к ребенку 81 раз. Но потом мальчика перевели в другое отдаленное учреждение и ограничили возможность посещения до двух раз в месяц.
Ранее редакция URA.RU отправляла запрос в министерство социальных отношений Челябинской области. Ответ ожидается.
