08:00 28 мая 2017 0

Трамп продолжает шокировать журналистов и коллег Фото: depositphotos.com © URA.RU

Имя самого провокационного президента США — Дональда Трампа — не сходит с уст репортеров и простых граждан по всему миру. Поведение Трампа часто переходит границы дозволенного, а его высказывания были признаны рекордно неполиткорректными еще на моменте предвыборной гонки. Наблюдатели гадают, чем вызвано регулярное вопиющее нарушение этикета американским лидером, есть ли в этом тайный смысл, вопрос ли это иерархии, постановки имиджа, демонстрации политической линии или банальное хамство. Разобраться в этом «URA.RU» пропоросило научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Александру Борисову.

Евротур Дональда Трампа проходит с нарушением этикета. Например, американский президент откровенно «подвинул» черногорского коллегу, чтобы встать в первый ряд

Трамп — внесистемная фигура, он был таким с самого начала своего предвыборного пути. Было бы неразумным считать, что что-то может измениться после его победы. Управляя страной, словно большим предприятием, он считает себя владельцем, главой, непререкаемым авторитетом.

Внутри своей «компании» он имеет право делать то, что считает нужным, говорить так, как считает необходимым, и пресекать любую нелояльность.

В условиях американской системы «сдержек и противовесов» ему очень трудно вписаться в уже существующий столетиями механизм государственного управления, которое весьма отличается от бизнес-модели.

Из его поведения можно сделать вывод о ключевых для анализа типа личности чертах Трампа. Он обладает крайней степенью экстраверсии при почти полном отсутствии эмпатии. Президент тяготеет к латентному авторитаризму, при этом имеет ярко выраженный комплекс нарциссизма.

Дональд Трамп известен своеобразной манерой рукопожатия — он буквально притягивает к себе оппонента

По архетипу он воин. В политической психологии лидер, обладающий таким набором характеристик, представляет собой гиперактивного и социально доминирующего субъекта, отчаянно нуждающегося в стороннем внимании, одобрении, признании.

Ему неинтересно стать назначенным президентом, ему нужно добиться победы, загнать жертву, «убить» оппонента. Мотором для его активности становится злость. Злость — ключевой триггер, мешающий такому человеку остановиться в достижении своих психологических потребностей любой ценой.

Реакция Папы Римского бесценна

Достаточно лишь мельком ознакомиться с детством и юностью Дональда Трампа, чтобы понять, как именно описанные психологические черты приобрели поведенческую огранку. Президент США вырос в полноценной любящей, обеспеченной семье с пятью детьми.

Сильное влияние на становление его взглядов в управлении оказал отец — успешный арендодатель, жесткий суровый бизнесмен, который брал мальчика выколачивать аренду у квартиросъемщиков неблагополучных районов Нью-Йорка.

Позднее он отправил 13-летнего Дональда в Нью-Йоркскую военную академию, где балованный подросток был подчинен казарменной дисциплине. Сам Трамп описывает эти годы как «очень и очень трудные, но приучившие его к неустанному труду».

За первые 100 дней президентства Трамп стал безусловным рекордсменом по количеству шуток в свой адрес

Отсюда намного понятнее выглядят нетолерантные высказывания президента США на тему «уродливых» лиц журналисток, матерные комментарии в адрес оппозиционных ему знаменитостей.

Мы видим, как Трамп отталкивает со своего пути премьер-министра Черногории, выступая на первый план, почти комически оправляя костюм, как после дворовой стычки в Квинсе.

В его жесте не просматривается никакого особенного политического подтекста, кроме того, что для действующего президента на первом месте не только Америка, но прежде всего он сам, Дональд Трамп, победивший систему.