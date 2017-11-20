До 50% коммерческой недвижимости Екатеринбурга простаивает

07:15 20 ноября 2017 0

Все меньше екатеринбуржцев ведут свой бизнес в бизнес-центрах Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

За плотным потоком политического и обывательского информационного шума остаются неназванными изменения, влияющие на нашу жизнь даже более значительно, чем венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ежегодно «URA.RU» проводит большой опрос предпринимателей Екатеринбурга, чтобы выяснить состояние дел в экономике региона. По итогу общения (чаще всего на условиях анонимности) мы публикуем консенсус-оценку с комментариями публичных персон, разбирающихся в проблематике. Перед вами свежее исследование.

Рост бюджетных доходов Екатеринбурга, относительно низкая продовольственная инфляция, стабилизация на рынке труда и доходов населения — временное явление. По мнению опрошенных «URA.RU» предпринимателей, затишья удалось достичь за счет резкого роста давления на малые и средние предприятия. Их расходы на уплату налогов и других обязательных взносов растут гораздо быстрее выручки. Пока они выживают за счет отказа от инвестиций и роста зарплат. В марте 2018 года этот ресурс закончится.

Снижение спроса и падение выручки

Как заявил «URA.RU» председатель Совета НП «Комитет 101» Дмитрий Головин, за последний год объем выручки малого и среднего бизнеса в различных сферах снизился на 20-50%. Главной причиной этого стало падение спроса в большинстве отраслей. Свою роль сыграло и резкое удорожание ресурсов. В частности, стоимость ГСМ за последние три года выросла примерно на 60%.

Общепит смог нарастить свой официальный оборот Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Официальная статистика показывает более оптимистические цифры. В опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга отчете говорится, что в первой половине текущего года товарооборот по крупным и средним организациям увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Лидером оказалась сфера общественного питания, выросшая на 30,9%. Чиновники объясняют рост показателей общепита ростом реальных доходов населения на 2%. Но у предпринимателей другое объяснение.

Ужесточение налогового прессинга

Сразу несколько бизнесменов заявили «URA.RU», что рост официальной выручки обусловлен ужесточением контроля со стороны налоговой инспекции, методично закрывающей используемые предпринимателями «серые схемы»: «В отчеты попадает то, что было раньше в „тени“».

Агрессивная работа сотрудников ФНС, по мнению большинства опрошенных «URA.RU» бизнесменов, является главным трендом на рынке. В частности, бизнесмены говорят об отказе принимать заявления на возврат НДС в бумажном виде. Их просят оформить в электронном виде, после чего прийти на собеседование в органы ФНС. «Раньше никогда такого не было. Директора и главные бухгалтеры сидят в очереди, отвечают на различные вопросы», — рассказывает предприниматель.

Бизнесмены недовольны возросшей активностью ФНС Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бизнесмены рассказывают о массовых проверках соответствия указанных в регистрационных документах адресов фирм их фактическому местоположению. Отсутствие коммерсантов по официальным адресам — одно из наиболее распространенных в Екатеринбурге нарушений, за которое предусмотрены ощутимые санкции.

По данным ФНС, сборы налога на прибыль в Свердловской области в январе—июне по сравнению с предыдущим годом выросли на 31,7%. Официальных данных по Екатеринбургу нет. Но, по мнению депутата Заксобрания, этот показатель в уральской столице несколько выше среднеобластного. Дополнительной нагрузкой на плечи бизнесменов легло резкое повышение налога на имущество. Налог на помещения в ряде торговых центров вырос в 28 раз.

Давление со стороны городских монополистов

Городские власти используют и другие способы наполнения бюджета. В частности, юрист и бизнесмен Георгий Бурмистров говорит о резком увеличении числа проверок малых предприятий со стороны Горводоканала. Обнаруженные специалистами муниципального предприятия сверхнормативные загрязнения сточных вод выливаются в серьезные штрафы. Схожим образом ведут себя и другие городские монополисты.

Давление со стороны банков

Все эксперты упоминают о появлении проблем во взаимоотношениях предпринимателей с банками. Представители кредитно-финансовых учреждений начали активно пользоваться правом выявлять среди совершаемых клиентами транзакций сомнительные. Выявленные случаи становятся поводом для блокирования счетов предприятий.

Падение зарплат и увольнения

Вследствие вышеописанных проблем доля средств на уплату налогов, штрафов и других платежей в общем объеме выручки предприятия значительно выросла. «И эта доля будет расти до президентских выборов. Насколько я знаю, поставлена задача наполнять доходную часть бюджета любыми возможными методами. Значит, с нас будут выжимать последние соки», — говорит директор известной екатеринбургской фирмы.

Размер зарплаты в области уменьшится Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполнительный директор аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий отмечает, что ранее складывающуюся за счет использования «серых схем» экономию на уплате налогов малый и средний бизнес направлял на инвестиции в собственное производство и зарплату. Уже к весне 2018 года этот источник будет окончательно перекрыт.

Дмитрий Головин подтверждает, что у малых предприятий сегодня нет возможности повышать своим сотрудникам заработную плату. В целом по сфере она составляет в среднем порядка 30 тысяч рублей. Это примерно на 10 тысяч рублей ниже, чем в госсекторе. «Мы в сложившейся ситуации не можем конкурировать по уровню зарплат с госсектором», — говорит руководитель «Комитета 101». Он прогнозирует в связи с этим кадровый кризис в малых предприятиях. Другие бизнесмены признаются, что планируют сразу после Нового года сократить часть персонала, чтобы хотя бы символически повысить доход оставшихся сотрудников.

Рост дебиторской задолженности

Опрошенные эксперты ждут в ближайшие месяцы роста дебиторской задолженности предприятий. Из-за отсутствия свободных средств у них снизятся и возможность взымать долги с контрагентов — руководители юридических фирм говорят, что их клиенты во многих случаях оказываются не в состоянии платить за представительство в суде.

Выход в «кэш»

По словам председателя «Комитета 101», из-за образовавшихся финансовых «ножниц» (падения выручки с одновременным ростом налоговой и иного рода нагрузки) закрывается значительная часть фирм (адекватная статистика по этому вопросу отсутствует). Есть сигналы, что бывшие коммерсанты «уходят в кэш» и размещают денежные средства на банковских депозитах. «Такая же тенденция была в 2008 году, когда статистика показывала рост банковских вкладов населения. Но это ненормально, так не должно быть», — говорит защитник прав предпринимателей.

Кризис на рынке коммерческой недвижимости

Большое число объявлений о сдаче в аренду — признак кризиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты «URA.RU» уверены, что одним из проявлений описанных выше проблем станет нарастание кризиса на рынке коммерческой недвижимости. В частности, заместитель председателя регионального отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх говорит об отсутствии спроса на офисы в бизнес-центрах и на помещения на первых этажах жилых домов. По данным руководителя риелторской фирмы, в Екатеринбурге пустует от 20% до 50% коммерческих помещений. И эта доля будет расти.

Снижение объемов строительства жилья

С настороженностью оценивают ситуацию в Екатеринбурге и ведущие застройщики. Основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков, в частности, говорит о неустойчивости рынка: «Да, уже несколько месяцев строительный рынок Екатеринбурга переживает небольшое оживление, связанное, в первую очередь, с сезонностью и только потом снижением ипотечных ставок. В любом случае, это никак не связано с улучшением благосостояния наших граждан, которого не наблюдается вовсе. Однако тенденция пусть не очень высоких продаж продлится недолго. Уже к декабрю этого года рост продаж прекратится, а после Нового года и вовсе упадет до наступления очередного сезона».

Владимир Коньков с осторожностью смотрит в будущее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению эксперта, застройщики по-прежнему будут строить столько, сколько смогут продать без какого-либо задела. То есть в 2018 году жилья будет построено еще меньше, чем в 2017-м. Усугубится ситуация, если ЦБ РФ перестанет снижать ключевую ставку, ведь это означает, что размеры ипотеки и кредитов для бизнеса будут по-прежнему непомерно высокими.

Коньков не исключает вариант, при котором ЦБ РФ значительно снизит ключевую ставку, а АИЖК «обрушит» ипотеку до заявленных российским премьером Дмитрием Медведевым 6-7% годовых. Но в этом случае население на какое-то время может столкнуться с дефицитом новостроек, что, естественно, приведет к повышению стоимости жилья сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках недвижимости. Чтобы покрыть образовавшийся жилищный вакуум, застройщики вынуждены будут расконсервировать часть «замороженных» строек или начать новые, правда, только те, документы по которым были получены до 2016 года — до вступления в силу правил землепользования и застройки, утвержденных администрацией Екатеринбурга. В любом случае, чтобы наполнить рынок готовым жильем, потребуется не менее полугода.

Снежный ком банкротств

Евгений Артюх предупреждает о наметившемся на рынке тренде на резкий рост дел о банкротстве предприятий и юридических лиц: «Банкротство — удобный способ ликвидации своих долгов без правопреемства. Его широкое использование не может не влиять на экономику в целом и на ситуацию с малым бизнесом. Понятно, что кредиторы в большинстве случаев никогда не получат свои деньги. А это значит, что впоследствии к грани банкротства подойдут сами кредиторы. Этой зимой ситуация может приобрести характер нарастающего «снежного кома».

Выживут только кофейни

Формат кофе с собой побеждает кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Едва ли не единственным сектором, успешно развивающимся в Екатеринбурге в сложившихся условиях, стали кофейни в формате «Кофе с собой». «В условиях нестабильности все боятся вкладываться в долгоиграющие проекты. Все уходят в быстрооборачиваемые высокомаржинальные проекты. Одним из таких проектов считается „кофе с собой“. Именно такие точки в последние месяцы бурным цветом расцвели на улицах Малышева, Хохрякова, на проспекте Ленина. Это островки позитива в море настороженности. Но и здесь нужно ждать ужесточения регулирования, проверок и жесткой конкуренции за место под солнцем», — говорит Евгений Артюх.

Получить комментарий в Управлении ФНС по Свердловской области не удалось.