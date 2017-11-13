Депутаты делят деньги, на кону: Фармация, АПК и два шальных миллиарда

В свердловском Заксобрании наступает важный месяц — делят деньги. Толком приступить еще не успели, но парламентариев уже обидели, причем всех разом. И традиционно самые интересные обсуждения проходят негласно, без выноса их истинного смысла на трибуну. В этом году на кону: наследие Павлова, федеральный транш в два миллиарда и где-то в засаде сидит УГМК, выжидая подходящий момент для приватизации ослабленного областного актива.
Во вторник свердловское Заксобрание приступает к обсуждению бюджета области на следующий год. 209,8 миллиардов рублей — доходы, 221,2 миллиарда — расходы. Для сравнения: на 2017 год первоначально цифры обсуждались в 188,2 миллиарда и 199,4 миллиарда соответственно. Растем.
Правда, несмотря на увеличивающиеся прибыли, денег по-прежнему нет даже для депутатов.
Каждому областному парламентарию в год полагается миллион на решение различных мелких вопросов в своем округе: школе помочь, больнице, библиотеке и так далее. В этот раз выдали только по 500 тысяч, а остальное пообещали позже, в четвертом квартале. Но в понедельник на заседание фракции ЕР пришла министр финансов Галина Кулаченко и объявила, что денег не будет. Рассказывают, что расстройству единоросов не было предела, Владимир Никитин даже заявил, что подобный подход «недопустим», а спикер Людмила Бабушкина попросила хотя бы тогда на следующий год полтора миллиона дать вместо одного — в округах же уже пообещали помощь дать. Просьба пока без ответа — будут думать и обсуждать на согласительных комиссиях. Цена вопроса — 20 миллионов.
Но в целом ожидания у всех позитивные. Хотя и не без спорных моментов.
«Губернатор нам летом, во время избирательной кампании презентовал „Пятилетку развития“. И вот нам приносят бюджет, он типовой — в нем та же структура расходов, что в прошлом году. И это бюджет социальный. Хотелось бы понять: в чем тогда у нас стартовый год „пятилетки развития“ и где бюджет развития», — недоумевает депутат-коммунист Вячеслав Вегнер.
«На самом деле „развитие“ в проекте бюджета тоже присутствует. Да, если на одну чашу весов поставить то, что запланировано на „развитие“, а на другую — расходы на „социалку“, то сравнение получается в пользу последнего. Когда возникает вопрос, что нам нужно — то во мне борется депутат, человек и экономист. И человек обычно побеждает. Но это не означает, что на развитие области, ее промышленности ничего не выделяется», — оппонирует ему глава фракции ЛДПР в Заксобрании Михаил Зубарев.
Но коммунисты настаивают. «Сегодня на заседании фракции мы приняли решение, что будем голосовать против этого бюджета. Главная причина: нам необходим „бюджет развития“. Если в прошлом году на льготное кредитование предприятий выделялось 200 миллионов рублей — в этом 10 миллионов, на субсидии промышленным предприятиям в этот раз вообще только 5 миллионов запланировано — это смешно!», — заявил корреспонденту «URA.RU» лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.
Помимо того, что коммунисты выступают против социализма в этот раз в этой ситуации любопытно еще и то, что Вегнер, которого еще месяц назад пообещали выгнать из КПРФ, теперь говорит те же тезисы, что и враждовавший с ним первый секретарь обкома.
По словам источников «URA.RU» этому есть объяснение. При этом анонсируют в ближайшей перспективе еще и союз между областными коммунистами с частью единоросов. «Анатолий Филиппенков из „Союза малого бизнеса“ прознал, что в этом году из федерального бюджета региону могут выделить 2 миллиарда на развитие малого бизнеса. Но на условиях софинансирования из регионального бюджета в размере 500 миллионов. И вместе с [главой исполкома реготделения Александром] Косинцевым они сейчас разрабатывают план — на среду [депутат ЗакСО Виктор] Якимов к заседанию политсовета ЕР готовит уже проект предложения по созданию партпроекта для поддержки малого бизнеса», — рассказывает знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника, главный вопрос — обеспечить за месяц поддержку предложению по увеличению программы развития малого бизнеса. «Представляешь, какой потенциал? 2,5 миллиарда рублей в сумме — денег хватит на всех. Ведь те, кто сейчас будут проект продавливать, потом, в конечном счете, и будут решать, кому именно и как их распределять — к ним в очередь выстроятся, а это дает большие возможности», — отмечает источник.
Другим крупным вопросом на повестке кулуарных переговоров остается АПК. Для многих сельхозпредприятий области основная прибыль приходится на различные льготы и компенсации, выделяемые из областной казны. И именно при планировании бюджета на следующий год эти средства и распределяются.
Долгое время большую часть денег АПК делили между собой вечно враждовавшие депутаты Илья Гаффнер и Анатолий Павлов. Первый прославился фразой «надо меньше есть», банкротством и его позиции сильно ослабли, второй и вовсе лишился мандата, но дело их живет. Как прогнозируют источники «URA.RU», в этом году их дело продолжат избравшийся в Заксобрание гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев и зампредседателя областной общественной палаты, «молочный король», Сергей Майзель. «Его интересы будет продавливать его друг — Виктор Шептий. Да: его позиции существенно ослабли в последнее время, но возможности помочь пока еще есть. Особенно в части, чтобы на уровне муниципалитетов помогли подготовить заявку на выделение средств. По крайней мере по его округу», — рассказывает источник. По словам еще одного собеседника корреспондента «URA.RU», влияния лидера свердловских единоросов пока еще хватает, чтобы помогать и другому другу: «Сегодня видел Гаффнера в Заксобрании — он очень доволен».
Третьей крупной интригой предстоящего дележа бюджета может стать, по мнению опрошенных экспертов, ГУП СО «Фармация». В недавнем прошлом главным областной актив по закупке лекарственных средств за счет бюджета контролировался эсерами. Потом власть поменялась — сейчас считается, что его контролирует «главный казначей» областных единоросов депутат Александр Серебренников, зарабатывающий на фармакологии. «Самое время поднять вопрос о приватизации, чтобы привлечь дополнительные доходы в бюджет, хотя бы.
И тут есть интрига, когда Скляр (Михаил, гендиректор «УГМК-здоровье», экс-министр здравоохранения области — прим.ред.) приходит к Козицыну (Андрею, гендиректор УГМК, советник губернатора — прим.ред.) и предлагает создание крупное фармакологическое объединение.
В итоге Серебренников уверен, что актив достанется ему, поднимает вопрос о приватизации, но на торгах появляется Козицын и неожиданно называет сумму, которую никому уже не перебить», — прогнозирует один из опрошенных экспертов. И рекомендует следить за тем, кто именно попытается поднять вопрос на согласительных комиссиях.
И целый список вопросов рангом поменьше — по подсчетам собеседников «URA.RU» до сотни различных небольших статей расходов, которые в ближайший месяц предстоит обсудить депутатам и перераспределить в ту или иную сторону. Тот же Вячеслав Вегнер уже проанонсировал, что готовится поднять вопрос о финансировании туризма и ветеринарной службы. «Вот по туризму: деньги выделяются и те уходят в никуда. Где результат? Сколько к нам приехало туристов, сколько потратили? Складывается впечатление, что деньги просто на развлечения уходят. А в то же время у нас развал ветеринарной службы в области. При этом: в Челябинской области сейчас эпидемия африканской чумы среди свиней — это 100 километров от нас, у нас в Алапаевском районе проблема с туберкулезом животных и специалисты говорят, что еще весной началось, но вовремя не заметили из-за того, что недокомплект. И вот диллема: 100 миллионов на развлечения или 70 миллионов на укомплектование ветслужбы — что нам важнее?», — пугает парламентарий.
Впрочем, Вячеслав Вегнер подчеркивает, что все это темы отдельных обсуждений уже на согласительных комиссиях, которые начнутся после завтрашнего заседания. Той же позиции придерживаются и большинство его коллег по Заксобранию. «Пока нам представляют только проект бюджета, нечего еще комментировать», — поясняет депутат Игорь Володин. «Впереди еще комиссии, принятие федерального бюджета, корректировки. И есть масса вопросов, которые предстоит обсудить, но это не вопросы заседания — это вопросы для согласительных комиссий», — уточняет Михаил Зубарев.
Как поясняют эту неопределенность эксперты «URA.RU», основная ее причина в том, что большинство еще не решило, в какие союзы вступать и за что бороться. Определить это предстоит лоббистам в ближайший месяц в ходе кулуарных переговоров о том, что именно отстаивать публично на согласительных комиссиях.