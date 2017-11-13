Депутаты делят деньги, на кону: Фармация, АПК и два шальных миллиарда

23:35 13 ноября 2017 0

Накануне первого чтения бюджета в Заксобрании, 14 ноября, мы рассказываем о главных интригах предстоящей борьбы за деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском Заксобрании наступает важный месяц — делят деньги. Толком приступить еще не успели, но парламентариев уже обидели, причем всех разом. И традиционно самые интересные обсуждения проходят негласно, без выноса их истинного смысла на трибуну. В этом году на кону: наследие Павлова, федеральный транш в два миллиарда и где-то в засаде сидит УГМК, выжидая подходящий момент для приватизации ослабленного областного актива.

Во вторник свердловское Заксобрание приступает к обсуждению бюджета области на следующий год. 209,8 миллиардов рублей — доходы, 221,2 миллиарда — расходы. Для сравнения: на 2017 год первоначально цифры обсуждались в 188,2 миллиарда и 199,4 миллиарда соответственно. Растем.

Правда, несмотря на увеличивающиеся прибыли, денег по-прежнему нет даже для депутатов.

Каждому областному парламентарию в год полагается миллион на решение различных мелких вопросов в своем округе: школе помочь, больнице, библиотеке и так далее. В этот раз выдали только по 500 тысяч, а остальное пообещали позже, в четвертом квартале. Но в понедельник на заседание фракции ЕР пришла министр финансов Галина Кулаченко и объявила, что денег не будет. Рассказывают, что расстройству единоросов не было предела, Владимир Никитин даже заявил, что подобный подход «недопустим», а спикер Людмила Бабушкина попросила хотя бы тогда на следующий год полтора миллиона дать вместо одного — в округах же уже пообещали помощь дать. Просьба пока без ответа — будут думать и обсуждать на согласительных комиссиях. Цена вопроса — 20 миллионов.

Перед дележом бюджета даже коммунисты неожиданно помирились и начали дружить против губернатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но в целом ожидания у всех позитивные. Хотя и не без спорных моментов.

«Губернатор нам летом, во время избирательной кампании презентовал „Пятилетку развития“. И вот нам приносят бюджет, он типовой — в нем та же структура расходов, что в прошлом году. И это бюджет социальный. Хотелось бы понять: в чем тогда у нас стартовый год „пятилетки развития“ и где бюджет развития», — недоумевает депутат-коммунист Вячеслав Вегнер.

«На самом деле „развитие“ в проекте бюджета тоже присутствует. Да, если на одну чашу весов поставить то, что запланировано на „развитие“, а на другую — расходы на „социалку“, то сравнение получается в пользу последнего. Когда возникает вопрос, что нам нужно — то во мне борется депутат, человек и экономист. И человек обычно побеждает. Но это не означает, что на развитие области, ее промышленности ничего не выделяется», — оппонирует ему глава фракции ЛДПР в Заксобрании Михаил Зубарев.

Но коммунисты настаивают. «Сегодня на заседании фракции мы приняли решение, что будем голосовать против этого бюджета. Главная причина: нам необходим „бюджет развития“. Если в прошлом году на льготное кредитование предприятий выделялось 200 миллионов рублей — в этом 10 миллионов, на субсидии промышленным предприятиям в этот раз вообще только 5 миллионов запланировано — это смешно!», — заявил корреспонденту «URA.RU» лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Помимо того, что коммунисты выступают против социализма в этот раз в этой ситуации любопытно еще и то, что Вегнер, которого еще месяц назад пообещали выгнать из КПРФ, теперь говорит те же тезисы, что и враждовавший с ним первый секретарь обкома.

Выигрывает тот, кто хорошо читает документы. Так, местный общественник может рассчитывать на 2,5 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам источников «URA.RU» этому есть объяснение. При этом анонсируют в ближайшей перспективе еще и союз между областными коммунистами с частью единоросов. «Анатолий Филиппенков из „Союза малого бизнеса“ прознал, что в этом году из федерального бюджета региону могут выделить 2 миллиарда на развитие малого бизнеса. Но на условиях софинансирования из регионального бюджета в размере 500 миллионов. И вместе с [главой исполкома реготделения Александром] Косинцевым они сейчас разрабатывают план — на среду [депутат ЗакСО Виктор] Якимов к заседанию политсовета ЕР готовит уже проект предложения по созданию партпроекта для поддержки малого бизнеса», — рассказывает знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника, главный вопрос — обеспечить за месяц поддержку предложению по увеличению программы развития малого бизнеса. «Представляешь, какой потенциал? 2,5 миллиарда рублей в сумме — денег хватит на всех. Ведь те, кто сейчас будут проект продавливать, потом, в конечном счете, и будут решать, кому именно и как их распределять — к ним в очередь выстроятся, а это дает большие возможности», — отмечает источник.

Другим крупным вопросом на повестке кулуарных переговоров остается АПК. Для многих сельхозпредприятий области основная прибыль приходится на различные льготы и компенсации, выделяемые из областной казны. И именно при планировании бюджета на следующий год эти средства и распределяются.

От того, как депутаты поработают ближайший месяц, зависит кто и сколько из областных сельхозпроизводителей заработает в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долгое время большую часть денег АПК делили между собой вечно враждовавшие депутаты Илья Гаффнер и Анатолий Павлов. Первый прославился фразой «надо меньше есть», банкротством и его позиции сильно ослабли, второй и вовсе лишился мандата, но дело их живет. Как прогнозируют источники «URA.RU», в этом году их дело продолжат избравшийся в Заксобрание гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев и зампредседателя областной общественной палаты, «молочный король», Сергей Майзель. «Его интересы будет продавливать его друг — Виктор Шептий. Да: его позиции существенно ослабли в последнее время, но возможности помочь пока еще есть. Особенно в части, чтобы на уровне муниципалитетов помогли подготовить заявку на выделение средств. По крайней мере по его округу», — рассказывает источник. По словам еще одного собеседника корреспондента «URA.RU», влияния лидера свердловских единоросов пока еще хватает, чтобы помогать и другому другу: «Сегодня видел Гаффнера в Заксобрании — он очень доволен».

Третьей крупной интригой предстоящего дележа бюджета может стать, по мнению опрошенных экспертов, ГУП СО «Фармация». В недавнем прошлом главным областной актив по закупке лекарственных средств за счет бюджета контролировался эсерами. Потом власть поменялась — сейчас считается, что его контролирует «главный казначей» областных единоросов депутат Александр Серебренников, зарабатывающий на фармакологии. «Самое время поднять вопрос о приватизации, чтобы привлечь дополнительные доходы в бюджет, хотя бы.

И тут есть интрига, когда Скляр (Михаил, гендиректор «УГМК-здоровье», экс-министр здравоохранения области — прим.ред.) приходит к Козицыну (Андрею, гендиректор УГМК, советник губернатора — прим.ред.) и предлагает создание крупное фармакологическое объединение.

В итоге Серебренников уверен, что актив достанется ему, поднимает вопрос о приватизации, но на торгах появляется Козицын и неожиданно называет сумму, которую никому уже не перебить», — прогнозирует один из опрошенных экспертов. И рекомендует следить за тем, кто именно попытается поднять вопрос на согласительных комиссиях.

Чтобы правильно поделить деньги, депутату предстоит за месяц обсудить около сотни вопросов, настоящее содержание которых для большинства останется тайной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

И целый список вопросов рангом поменьше — по подсчетам собеседников «URA.RU» до сотни различных небольших статей расходов, которые в ближайший месяц предстоит обсудить депутатам и перераспределить в ту или иную сторону. Тот же Вячеслав Вегнер уже проанонсировал, что готовится поднять вопрос о финансировании туризма и ветеринарной службы. «Вот по туризму: деньги выделяются и те уходят в никуда. Где результат? Сколько к нам приехало туристов, сколько потратили? Складывается впечатление, что деньги просто на развлечения уходят. А в то же время у нас развал ветеринарной службы в области. При этом: в Челябинской области сейчас эпидемия африканской чумы среди свиней — это 100 километров от нас, у нас в Алапаевском районе проблема с туберкулезом животных и специалисты говорят, что еще весной началось, но вовремя не заметили из-за того, что недокомплект. И вот диллема: 100 миллионов на развлечения или 70 миллионов на укомплектование ветслужбы — что нам важнее?», — пугает парламентарий.

Впрочем, Вячеслав Вегнер подчеркивает, что все это темы отдельных обсуждений уже на согласительных комиссиях, которые начнутся после завтрашнего заседания. Той же позиции придерживаются и большинство его коллег по Заксобранию. «Пока нам представляют только проект бюджета, нечего еще комментировать», — поясняет депутат Игорь Володин. «Впереди еще комиссии, принятие федерального бюджета, корректировки. И есть масса вопросов, которые предстоит обсудить, но это не вопросы заседания — это вопросы для согласительных комиссий», — уточняет Михаил Зубарев.

Как поясняют эту неопределенность эксперты «URA.RU», основная ее причина в том, что большинство еще не решило, в какие союзы вступать и за что бороться. Определить это предстоит лоббистам в ближайший месяц в ходе кулуарных переговоров о том, что именно отстаивать публично на согласительных комиссиях.