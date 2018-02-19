Миллионер (26 лет) разнес воспитание в России. Аплодирует 20 тысяч

23:31 19 февраля 2018 2

Молодой бизнесмен раскритиковал российское общество, которое подавляет предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самая главная беда российского бизнеса — в том, что общество не дает людям права на ошибку, заявил 19 февраля на предпринимательском форуме «Трансформация 2» 26-летний предприниматель, создатель сети кофеен и хостелов Аяз Шабутдинов. Его слова были встречены стоячей овацией тысяч человек — других участников форума.

На форум приехало 20 тысяч молодых бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Когда предприниматель в России начинает с нуля свое дело, он встречает лишь критику от друзей и родственников. И если вдруг у него что-то не получается, он слышит „ну я же говорил“. Такого нет ни в одной стране на Западе. В большинстве российских семей детей воспитывают не с целью „победить“, а с целью „не проиграть“. В итоге дети со школы боятся ошибок, а самым распространенным способом „не проиграть“ становится простое неучастие», — заявил Шабутдинов аудитории.

Проехался молодой предприниматель и по российской системе образования. «Я провел сто собеседований и не смог найти подходящего кандидата на должность маркетолога. После этого мы поняли, что в будущем победит не тот бизнес, который будет возлагать ответственность за обучение на университеты, а тот, который возьмет обучение на себя», — заметил Шабутдинов. Теперь любой человек, который идет наниматься в его кофейню, будь то бариста или менеджер проходит корпоративное обучение. Его проводят более опытные сотрудники. «Для них это дополнительная признание и дополнительная мотивация», — уточнил предприниматель.

После введения обучения, количество денег, которые средний сотрудник приносит в компанию, увеличилось с 174 до 557 тысяч рублей в месяц, заметил Шабутдинов. По его словам, сейчас он готов к открытию новых кофеен уже за пределами России. В частности, в феврале Шабутдинов открывает свое первое заведение в Сингапуре.

Столичных бизнесменов посетил и мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большой московский предпринимательский форум «Трансформация 2. Выход за рубеж» стартовал 19 февраля в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский». Основная тема мероприятия — ведение бизнеса за границей и захват иностранных рынков столичными бизнесменами. Организаторами форума выступило правительство Москвы, а открывать его приехал столичный мэр Сергей Собянин. «Москва — город с большой историей. И по исторической логике, город должен стареть, уходить на покой, но у нас все наоборот, с каждым годом Москва молодеет, наполняется энергией и становится все динамичнее», — заявил мэр. Он сравнил свою работу с трудом бизнесменов, заметив, что стремится сделать город максимально эффективным, в том числе, и с экономической точки зрения.

На форуме предприниматели делились историями, связанными с изменениями, происходящими в бизнесе. Так, акселераторы онлайн-школы Сергей Капустин и Дмитрий Юрченко рассказали аудитории, что в условиях жизни без офиса «эффективные решения принимаются буквально, сидя на унитазе». Основатель онлайн-сервиса «Геткурс» Марат Нигаметзянов поведал аудитории, как открывал курсы по рисованию на ногтях, вложив всего пять тысяч рублей. Уже через пару месяцев они принесли ему несколько миллионов рублей.

Общение перемежалось интерактивными играми. Предприниматели по призыву ведущих то пытались сделать «самое массовое синхронное предпринимательское сэлфи в истории», то ставили будильник на одно и то же время, устраивая «глобальное пробуждение», то одновременно выкрикивали свое время.

Форум проводится уже второй раз, первый прошел осенью 2017 года. Только за первый день его посетило 20 тысяч предпринимателей и директоров компаний. Всего ожидается, что за два дня в нем поучаствует 30 тысяч человек. Панельные дискуссии форума посвящены бизнесу в США, выходу на китайский рынок, блокчейн-технологиям и трендам цифрового мира.