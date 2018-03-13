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13 марта 2018
14:24  13 марта 2018 1

Как расшифровали послание Путина на Западе: сигналы для элиты и масс

Для кого — «подарок американским генералам», а кому — «Россия может показать зубы»
Михаил Нейжмаков
© Служба новостей «URA.RU»
Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, путин владимир
Эксперт рассказал, как мир на самом деле отреагировал на послание ПутинаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Политтусовка ожидала, что послание президента Федеральному Собранию не оставит западных политиков равнодушными. В целом так и произошло: тут же отреагировал Пентагон, высказались мировые лидеры, по международной прессе разлетелись сюжеты о новинках российского вооружения. Но как именно тезисы Владимира Путина были интерпретированы зарубежными СМИ и международными элитами? Какой эффект они оказали на наших западных партнеров? Об этом «URA.RU» рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Экспертный совет в "Regnum". Москва, нейжмаков михаил
Эксперт АПЭК Михаил Нейжмаков проанализировал реакцию Запада на послание президента
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание российского президента своему парламенту в западных странах интересно довольно узкой среде — той части экспертов, журналистов и политиков, что связаны с внешнеполитической или оборонной сферой. Именно она и становится первым адресатом комментариев уже своих официальных лиц по поводу заявлений из Москвы.

Эта среда, конечно, тоже может поддаваться эмоциям и массово верить в гипотезы, которые с самого начала выглядели сомнительно. Но и скептицизма у ее представителей тоже хватает. Поэтому западным лидерам, дипломатам, высокопоставленным военным и их пресс-секретарям нет никакого смысла «срочно придумывать креативный ответ» на инициативы, озвученные Кремлем — все равно своя же целевая аудитория оценит этот ответ с куда большей иронией, чем текст российской стороны.

К тому же любое высказывание официальных лиц на внешнеполитическую тематику имеет адресатом и международную аудиторию — а здесь неосторожные высказывания, скорее всего, не будут иметь фатальных последствий, но все равно могут создать дополнительные проблемы. В связи с этим вполне понятно, что

среди официальных лиц в тех же США наиболее распространенной стала самая ожидаемая и простая реакция — «нет ничего нового под солнцем».

«Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов все это время знало», — заявил пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. «Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы», — вторит ей официальный представитель Пентагона Дана Уайт. «Мы в курсе систем, о которых он говорил», — прокомментировал послание Путина глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

Кстати, в этом же духе — объяснение уже американскими СМИ тезисов Путина намерением повысить явку на выборах.

Скажем, The Washington Post, уделив значительное место военно-технической стороне послания, пишет про то самое «значение внутренней аудитории» и стремление «воодушевить и заинтересовать людей» накануне дня голосования. Фактически этот тезис также позволяет снизить запрос экспертной и медиасреды США на некий «оперативный ответ» Кремлю.

Прозвучал и другой вполне ожидаемый тезис — с призывом к выделению дополнительных средств на военно-технические нужды.

Так, глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США Стивен Уолкер, анонсировавший планы американских испытаний в области гиперзвукового оружия в 2019 году, подтвердил, что в существующем военном бюджете заложены крупные суммы, но нужны дополнительные инвестиции в инфраструктуру. Поэтому, когда издание Bloomberg называло тезисы послания о новых вооружениях «подарком Путина американским генералам», оно было не так уж далеко от истины.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, путин владимир, демография
Послание Владимира Путина Федеральному собранию внимательно слушали за океаном
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако тут надо учитывать нюанс. Давние и тесные связи республиканского истеблишмента с силовым лобби ни для кого не секрет — вспомним хотя бы, как в 1995 году призывал увеличить финансирование силовиков спикер Палаты председателей, республиканец Ньют Гингрич, к слову, ныне близкий к Дональду Трампу.

Кстати, нынешний спикер палаты, также представляющий «Великую старую партию», еще критикуя администрацию Обамы, призывал к росту военных расходов. О заявлениях и усилиях Дональда Трампа по наращиванию военных бюджетов также широко известно. Поэтому американские генералы и представители ВПК и так уже добивались роста объемов военных заказов без всяких ссылок на послание российского президента.

«Оборонную» часть послания Путина многие (как в России, так в западных странах) трактуют как призыв к диалогу с лидерами США и ЕС.

Например, в публикации The Washington Post отмечалось, что российский президент «говорил о возможности проведения переговоров с целью устранения разногласий». На самом деле все, видимо, несколько сложнее. Сигналы о диалоге скорее будут озвучиваться в ходе взаимных визитов доверенных лиц глав государств.

Возможно, в одну цепочку с посланием стоит увязывать не американский «Обзор ядерной политики», а прошедший не так уж давно визит руководителей российских спецслужб в США. Публичные заявления в международной политике — это попытка повлиять именно на информационную среду, в том числе в других странах. Повлиять так, чтобы она стала более благоприятна для твоих целей. Задать нужный фон, в том числе позволяющий твоему партнеру по переговорам сделать нужные тебе шаги в более благоприятных условиях. Американская аудитория, ориентированная на внешнюю политику, запомнит, что «Россия может показать зубы».

В международной политике нелояльность действительно часто ценится больше, чем лояльность.

На стратегические уступки американской стороны, конечно, сейчас рассчитывать не стоит. Но переговоры о каких-то тактических шагах навстречу, возможно, продолжатся, хотя не стоит ожидать, что эффект здесь будет немедленным.

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