Как расшифровали послание Путина на Западе: сигналы для элиты и масс

14:24 13 марта 2018 1

Эксперт рассказал, как мир на самом деле отреагировал на послание Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Политтусовка ожидала, что послание президента Федеральному Собранию не оставит западных политиков равнодушными. В целом так и произошло: тут же отреагировал Пентагон, высказались мировые лидеры, по международной прессе разлетелись сюжеты о новинках российского вооружения. Но как именно тезисы Владимира Путина были интерпретированы зарубежными СМИ и международными элитами? Какой эффект они оказали на наших западных партнеров? Об этом «URA.RU» рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Эксперт АПЭК Михаил Нейжмаков проанализировал реакцию Запада на послание президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание российского президента своему парламенту в западных странах интересно довольно узкой среде — той части экспертов, журналистов и политиков, что связаны с внешнеполитической или оборонной сферой. Именно она и становится первым адресатом комментариев уже своих официальных лиц по поводу заявлений из Москвы.

Эта среда, конечно, тоже может поддаваться эмоциям и массово верить в гипотезы, которые с самого начала выглядели сомнительно. Но и скептицизма у ее представителей тоже хватает. Поэтому западным лидерам, дипломатам, высокопоставленным военным и их пресс-секретарям нет никакого смысла «срочно придумывать креативный ответ» на инициативы, озвученные Кремлем — все равно своя же целевая аудитория оценит этот ответ с куда большей иронией, чем текст российской стороны.

К тому же любое высказывание официальных лиц на внешнеполитическую тематику имеет адресатом и международную аудиторию — а здесь неосторожные высказывания, скорее всего, не будут иметь фатальных последствий, но все равно могут создать дополнительные проблемы. В связи с этим вполне понятно, что

среди официальных лиц в тех же США наиболее распространенной стала самая ожидаемая и простая реакция — «нет ничего нового под солнцем».

«Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов все это время знало», — заявил пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. «Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы», — вторит ей официальный представитель Пентагона Дана Уайт. «Мы в курсе систем, о которых он говорил», — прокомментировал послание Путина глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

Кстати, в этом же духе — объяснение уже американскими СМИ тезисов Путина намерением повысить явку на выборах.

Скажем, The Washington Post, уделив значительное место военно-технической стороне послания, пишет про то самое «значение внутренней аудитории» и стремление «воодушевить и заинтересовать людей» накануне дня голосования. Фактически этот тезис также позволяет снизить запрос экспертной и медиасреды США на некий «оперативный ответ» Кремлю.

Прозвучал и другой вполне ожидаемый тезис — с призывом к выделению дополнительных средств на военно-технические нужды.

Так, глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США Стивен Уолкер, анонсировавший планы американских испытаний в области гиперзвукового оружия в 2019 году, подтвердил, что в существующем военном бюджете заложены крупные суммы, но нужны дополнительные инвестиции в инфраструктуру. Поэтому, когда издание Bloomberg называло тезисы послания о новых вооружениях «подарком Путина американским генералам», оно было не так уж далеко от истины.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию внимательно слушали за океаном Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако тут надо учитывать нюанс. Давние и тесные связи республиканского истеблишмента с силовым лобби ни для кого не секрет — вспомним хотя бы, как в 1995 году призывал увеличить финансирование силовиков спикер Палаты председателей, республиканец Ньют Гингрич, к слову, ныне близкий к Дональду Трампу.

Кстати, нынешний спикер палаты, также представляющий «Великую старую партию», еще критикуя администрацию Обамы, призывал к росту военных расходов. О заявлениях и усилиях Дональда Трампа по наращиванию военных бюджетов также широко известно. Поэтому американские генералы и представители ВПК и так уже добивались роста объемов военных заказов без всяких ссылок на послание российского президента.

«Оборонную» часть послания Путина многие (как в России, так в западных странах) трактуют как призыв к диалогу с лидерами США и ЕС.

Например, в публикации The Washington Post отмечалось, что российский президент «говорил о возможности проведения переговоров с целью устранения разногласий». На самом деле все, видимо, несколько сложнее. Сигналы о диалоге скорее будут озвучиваться в ходе взаимных визитов доверенных лиц глав государств.

Возможно, в одну цепочку с посланием стоит увязывать не американский «Обзор ядерной политики», а прошедший не так уж давно визит руководителей российских спецслужб в США. Публичные заявления в международной политике — это попытка повлиять именно на информационную среду, в том числе в других странах. Повлиять так, чтобы она стала более благоприятна для твоих целей. Задать нужный фон, в том числе позволяющий твоему партнеру по переговорам сделать нужные тебе шаги в более благоприятных условиях. Американская аудитория, ориентированная на внешнюю политику, запомнит, что «Россия может показать зубы».

В международной политике нелояльность действительно часто ценится больше, чем лояльность.

На стратегические уступки американской стороны, конечно, сейчас рассчитывать не стоит. Но переговоры о каких-то тактических шагах навстречу, возможно, продолжатся, хотя не стоит ожидать, что эффект здесь будет немедленным.