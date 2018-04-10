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10 апреля 2018
18:07  10 апреля 2018 0

Министр финансов анонсирует отказ от пенсий. Это правда произойдет?

Экономисты разложили сценарии радикальной пенсионной реформы
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Разное. Курган, пенсионер, пешеход, рюкзак, пожилой мужчина, старик, театральная тумба, человек с палочкой
Накопить на жизнь в старости могут единицы, говорят экспертыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работодатели могут перестать выплачивать пенсионные отчисления за своих сотрудников. При таком сценарии средства будут переводиться непосредственно россиянам. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, власти готовятся к радикальному переформатированию всей пенсионной системы. В эту логику вполне укладывается прозвучавшее сегодня, 10 апреля, заявление министра финансов России Антона Силуанова. По его словам, граждане должны сами заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство. Он сообщил, что государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала в ближайшее время и рассчитывает, что она будет интересна для граждан.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений», — отметил глава Минфина.

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что россиянам следует самим заботиться о достойной пенсии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Очевидно, что государство пытается снять с себя все социальные обязательства. Заявление Силуанова — яркое тому подтверждение. Однако сразу встает вопрос: для чего тогда работодатели переводят отчисления в Пенсионный фонд? Имеет смысл изменить этот порядок и отдавать деньги непосредственно работнику», — пояснил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Однако, по его словам, и этот вариант является не очень эффективным. «Государственную пенсию, плохая она или хорошая, получает каждый. Если все отдать на откуп россиянам, то в итоге мы рискуем столкнуться с катастрофой. Дело в том, что у нас нет механизмов сбережения средств. Представьте себе: каждый месяц вы будет откладывать себе на старость по пять тысяч рублей. Но куда их положить? В банк? Под подушку? И то, и другое небезопасно». При этом, подчеркнул Журавлев, в стране до сих пор не появилось инструментов для приумножения собственных средств:

«В США, например, деньги можно вложить в частные пенсионные фонды, поскольку есть уверенность, что завтра они не развалятся. Либо инвестировать в гособлигации — сроком на 30-40 лет. У нас ничего этого нет: скорее, то, что десять лет откладывал, рискуешь потом получить одной бумажкой. Такое, увы, уже бывало. Накопить на пенсию невозможно».

Журавлев считает, что система, при которой каждый россиянин должен сам заботиться о своей пенсии, крайне опасна: «Миллионы людей живут сегодня крайне бедно, они каждый день выбирают: купить штаны или морковку. Есть риск, что в старости они вообще окажутся без средств к существованию. Выживут только богатые, у рядовых граждан нет шансов».

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов заявил «URA.RU», что «предложение гражданам самим заботиться о своей пенсии и не надеяться только на государство звучит как декларируемый отказ от принципов социального государства и его обязанностей, закрепленных в Конституции».

Предвыборная агитация на улицах Екатеринбурга, пенсионерка, попрошайка, старость, бедность, нищета, подаяние
Многие пенсионеры вынуждены влачить жалкое существование
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Конечно, первым делом просится вариант, при котором происходит взаимозачет между гражданами и государством — нет налогов, нет пенсии. То есть если гражданин освобождается от уплаты налогов, государство, соответственно, снимает с себя пенсионные обязательства. Однако проблема российской экономической системы сегодня в том, что у подавляющего большинства граждан попросту нет возможности сформировать пенсионные накопления самостоятельно. Это было бы возможно, будь в нашей стране стабильная растущая экономика, без постоянных скачков», — пояснил Миронов.

Ему представляется тревожным, что инициатива прозвучала после очередной волны санкций и новостей о том, что правительство согласилось поддержать олигархов, оказавшихся под ударом: «Вероятно, мы наблюдаем поиск финансовых источников для этой поддержки. Если будет принято решение о том, что для поддержки сверхбогатых деньги ресурсной базой станут беднейшие, это будет абсолютным нонсенсом с точки зрения социального государства и справедливого устройства общества».

Бюджет Пенсионного фонда России дефицитен не первое десятилетие, однако ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры делает все более сложным процесс изыскания средств, пояснил «URA.RU» доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Это означает, что пенсионная реформа — неизбежна. И пенсия постепенно деградирует до уровня пособия по бедности. Те же, кто хочет большего, вынуждены будут заботиться о своей пенсии самостоятельно», — подтвердил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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