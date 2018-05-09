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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Свердловской области
16:39  09 мая 2018 0

Куйвашев показал уральцам образец политического этикета в День Победы

Ройзман, Якоб и Чернецкий, напротив, повторили ошибку губернаторов
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Акция памяти
Евгений Куйвашев грамотно показал себя во время празднования Дня ПобедыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург отметил День Победы масштабнее всех соседних региональных столиц — в городе находится штаб Центрального военного округа, и поэтому никто даже не рискует соревноваться по размаху праздника. Но важно, что и масштаб народного шествия «Бессмертный полк» был значительнее, чем в других городах-миллионниках. И это при том, что до проспекта Ленина дошли далеко не все желающие.

Начиналось все традиционно и спокойно. Облачно, довольно прохладно. На возвышении постамента памятника Ленину, похожий на генсека в окружении разного рода генералов, хмуро осматривал шеренги солдат губернатор Евгений Куйвашев. Рядом с ним, помимо таких же традиционных сенаторов Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого, спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и митрополита Кирилла, были юнармейцы.

Акция памяти "Бессмертный полк". Екатеринбург, куйвашев евгений, моисеев александр, лапин александр
Евгений Куйвашев следил за парадом с постамента, напоминая советского вождя
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Они и волонтеры — вот главная политическая фишка последних лет, живая иллюстрация заботы властей о будущем и о народе. В прошлом году рядом с губернатором стоял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

На это раз рослую фигуру политика можно было заметить внизу, рядом с местами для ветеранов. Так, вероятно, протокольная служба показывала, что заслуги Ройзмана, как и ветеранов, в далеком прошлом. Насколько оправданы такие намеки — мы узнаем в сентябре.

Приветственная речь губернатора, как две капли воды была похожа на прошлогоднюю, и это понятно: День Победы — самый любимый праздник, момент благодарности героям за подвиг, который сложно описать словами. И тем более сложно каждый год подбирать слова новые, а оригинальничать не хочется, да и не то это событие, чтобы выступать ради красного словца.

Акция памяти "Бессмертный полк". Екатеринбург, судаков юрий, чернецкий аркадий, якоб александр
Несмотря на известный прогноз погоды, для ветеранов никто не поставил навес от дождя.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начался парад и ледяной ливень. Митрополит Кирилл галантно раскрыл черный зонтик над Бабушкиной, одарившей его улыбкой. Раскрыли зонты и другие политики. Куйвашев, Россель и присоединившийся к ним командующий ЦВО Александр Лапин (впервые принимал парад в Екатеринбурге) защищаться от ледяных капель не стали. Это было человечно: рядом под дождем и ветром сидели ветераны.

«Да ничего, что холодно. Нас укрыли», — попросил меня не нагнетать страсти седой ветеран, трясущимися пальцами разглаживая дождевик. Под тонкой пленкой был виден парадный китель, увешанный боевыми наградами.

Чеканя шаг, проходили ряды солдат и офицеров. Внезапно зазвучал хохот. После прохода одной из колонн на земле сиротливо осталась мокнуть туфля. Следующие марширующие отпинывали обувь все дальше в сторону Дворца молодежи, пока ее не спасла девочка-юнармеец.

Во время марша кто-то из солдат потерял туфлю
Фото: URA.RU

Парад завершился проездом грозной российской военной техники. «Это ракетный комплекс „Искандер“, оснащен высокоточными ракетами; боевая машина „Тигр“, отлично проявила себя во время операции в Сирии», — перечислял диктор. Дети в толпе восторженно орали, взрослые снимали гигабайты видео на смартфоны.

Спустя несколько минут стартовало колоссальное шествие «Бессмертного полка». Обычно о нем говорят, как о популярнейшей в стране акции, в московской части которой трижды участвовал даже президент России Владимир Путин. Но как назвать это море людей — участниками акции? По оценкам мэрии, на улицы с портретами своих предков должно вышло 150 000 горожан. Каждый десятый житель уральской столицы!

Акция памяти "Бессмертный полк". Екатеринбург, бессмертный полк, екатеринбург
150 000 человек! Грандиозное зрелище и непередаваемые чувства.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И тем более было неловко, когда политики, стоявшие на постаменте у Ленина, не встали к землякам. К этому моменту уже пришли фотографии из других регионов: вот тюменский губернатор Владимир Якушев несет фото своего родственника, а вот тоже самое делает югорский лидер Наталья Комарова. Каждая региональная редакция «URA.RU» отчитывалась об участии первых лиц. Нам с Владимиром Жабриковым такой кадр сделать не удавалось: выпивший горячего чаю губернатор вернулся на постамент и снимал происходящее на смартфон. Чернецкий, Якоб и замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев встали на возвышении у края проезжей части и махали руками проходящим горожанам.

Каждые несколько секунд из толпы выбегал пенсионер и шел пожимать Чернецкому руку. Бывший мэр Екатеринбурга с видимым удовольствие отвечал на рукопожатия, желал горожанам здоровья и одобрительно трепал по голове внуков и внучек, если они оказывались поблизости.

Акция памяти "Бессмертный полк". Екатеринбург, чернецкий аркадий, бессмертный полк, якоб александр
Аркадий Чернецкий и Александр Якоб не пошли вместе с участниками «Бессмертного полка»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько минут тактику опытных политиков приметил Евгений Ройзман. Мэр встал чуть раньше Якоба и Чернецкого и стал оттягивать внимание публики на себя.

«Мне надо со всеми поздороваться, не мешайте», — пробормотал на вопрос журналиста Ройзман и мужественно напряг подбородок для очередного селфи со школьницей. Чернецкий и Якоб сказали, что чувствуют себя участниками «Бессмертного полка» и без портретов героев войны.

Гигантская толпа горожан, идущая от Плотинки к Двору молодежи, не заканчивалась. Многие люди плакали под впечатлением от момента. Шумной гурьбой с песнями и заливистым смехом по площади 1905 года прошла толпа молодых армян с портретами предков-героев. За ними испуганно брели туристы из Китая.

Было непонятно, почему Евгений Куйвашев повторяет ошибку многих губернаторов: уже сколько лет то в одном, то в другом регионе возникает похожий скандал.

Евгений Куйвашев шел в «Бессмертном полку», как обычный горожанин
Фото: Официальная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Приняв парад, глава региона остается на месте, и получается, что «Бессмертный полк» идет мимо него, и он как бы принимает и этот парад, вслед за военным. А люди не хотят выступать перед чиновниками, они идут парадом перед невидимыми, уже ушедшими героями. Они хоть и в толпе, но каждый в этот момент сам с собой, со своими воспоминаниями. И любая иная трактовка «Бессмертного полка», конечно, оскорбительна.

Особо странно было, что Евгений Куйвашев уже ходил в рядах «Бессмертного полка». И президент Владимир Путин ходил, а не принимал этот парад.

Пока в моей голове проносились эти соображения, свердловский губернатор исчез с мраморного постамента, и я увидел его внутри толпы: он вместе с горожанами шел по проспекту Ленина с фотографией своего деда-разведчика Леонида Васильевича Куйвашева, который попал на фронт в первые же дни войны.

Просто не хотел идти в первых рядах. Потому что в «Бессмертном полку» не может быть избранных.

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Танкист на танке «Т-34» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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