Куйвашев показал уральцам образец политического этикета в День Победы

16:39 09 мая 2018 0

Евгений Куйвашев грамотно показал себя во время празднования Дня Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург отметил День Победы масштабнее всех соседних региональных столиц — в городе находится штаб Центрального военного округа, и поэтому никто даже не рискует соревноваться по размаху праздника. Но важно, что и масштаб народного шествия «Бессмертный полк» был значительнее, чем в других городах-миллионниках. И это при том, что до проспекта Ленина дошли далеко не все желающие.

Начиналось все традиционно и спокойно. Облачно, довольно прохладно. На возвышении постамента памятника Ленину, похожий на генсека в окружении разного рода генералов, хмуро осматривал шеренги солдат губернатор Евгений Куйвашев. Рядом с ним, помимо таких же традиционных сенаторов Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого, спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и митрополита Кирилла, были юнармейцы.

Евгений Куйвашев следил за парадом с постамента, напоминая советского вождя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Они и волонтеры — вот главная политическая фишка последних лет, живая иллюстрация заботы властей о будущем и о народе. В прошлом году рядом с губернатором стоял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

На это раз рослую фигуру политика можно было заметить внизу, рядом с местами для ветеранов. Так, вероятно, протокольная служба показывала, что заслуги Ройзмана, как и ветеранов, в далеком прошлом. Насколько оправданы такие намеки — мы узнаем в сентябре.

Приветственная речь губернатора, как две капли воды была похожа на прошлогоднюю, и это понятно: День Победы — самый любимый праздник, момент благодарности героям за подвиг, который сложно описать словами. И тем более сложно каждый год подбирать слова новые, а оригинальничать не хочется, да и не то это событие, чтобы выступать ради красного словца.

Несмотря на известный прогноз погоды, для ветеранов никто не поставил навес от дождя. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начался парад и ледяной ливень. Митрополит Кирилл галантно раскрыл черный зонтик над Бабушкиной, одарившей его улыбкой. Раскрыли зонты и другие политики. Куйвашев, Россель и присоединившийся к ним командующий ЦВО Александр Лапин (впервые принимал парад в Екатеринбурге) защищаться от ледяных капель не стали. Это было человечно: рядом под дождем и ветром сидели ветераны.

«Да ничего, что холодно. Нас укрыли», — попросил меня не нагнетать страсти седой ветеран, трясущимися пальцами разглаживая дождевик. Под тонкой пленкой был виден парадный китель, увешанный боевыми наградами.

Чеканя шаг, проходили ряды солдат и офицеров. Внезапно зазвучал хохот. После прохода одной из колонн на земле сиротливо осталась мокнуть туфля. Следующие марширующие отпинывали обувь все дальше в сторону Дворца молодежи, пока ее не спасла девочка-юнармеец.

Во время марша кто-то из солдат потерял туфлю Фото: URA.RU

Парад завершился проездом грозной российской военной техники. «Это ракетный комплекс „Искандер“, оснащен высокоточными ракетами; боевая машина „Тигр“, отлично проявила себя во время операции в Сирии», — перечислял диктор. Дети в толпе восторженно орали, взрослые снимали гигабайты видео на смартфоны.

Спустя несколько минут стартовало колоссальное шествие «Бессмертного полка». Обычно о нем говорят, как о популярнейшей в стране акции, в московской части которой трижды участвовал даже президент России Владимир Путин. Но как назвать это море людей — участниками акции? По оценкам мэрии, на улицы с портретами своих предков должно вышло 150 000 горожан. Каждый десятый житель уральской столицы!

150 000 человек! Грандиозное зрелище и непередаваемые чувства. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И тем более было неловко, когда политики, стоявшие на постаменте у Ленина, не встали к землякам. К этому моменту уже пришли фотографии из других регионов: вот тюменский губернатор Владимир Якушев несет фото своего родственника, а вот тоже самое делает югорский лидер Наталья Комарова. Каждая региональная редакция «URA.RU» отчитывалась об участии первых лиц. Нам с Владимиром Жабриковым такой кадр сделать не удавалось: выпивший горячего чаю губернатор вернулся на постамент и снимал происходящее на смартфон. Чернецкий, Якоб и замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев встали на возвышении у края проезжей части и махали руками проходящим горожанам.

Каждые несколько секунд из толпы выбегал пенсионер и шел пожимать Чернецкому руку. Бывший мэр Екатеринбурга с видимым удовольствие отвечал на рукопожатия, желал горожанам здоровья и одобрительно трепал по голове внуков и внучек, если они оказывались поблизости.

Аркадий Чернецкий и Александр Якоб не пошли вместе с участниками «Бессмертного полка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько минут тактику опытных политиков приметил Евгений Ройзман. Мэр встал чуть раньше Якоба и Чернецкого и стал оттягивать внимание публики на себя.

«Мне надо со всеми поздороваться, не мешайте», — пробормотал на вопрос журналиста Ройзман и мужественно напряг подбородок для очередного селфи со школьницей. Чернецкий и Якоб сказали, что чувствуют себя участниками «Бессмертного полка» и без портретов героев войны.

Гигантская толпа горожан, идущая от Плотинки к Двору молодежи, не заканчивалась. Многие люди плакали под впечатлением от момента. Шумной гурьбой с песнями и заливистым смехом по площади 1905 года прошла толпа молодых армян с портретами предков-героев. За ними испуганно брели туристы из Китая.

Было непонятно, почему Евгений Куйвашев повторяет ошибку многих губернаторов: уже сколько лет то в одном, то в другом регионе возникает похожий скандал.

Евгений Куйвашев шел в «Бессмертном полку», как обычный горожанин Фото: Официальная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Приняв парад, глава региона остается на месте, и получается, что «Бессмертный полк» идет мимо него, и он как бы принимает и этот парад, вслед за военным. А люди не хотят выступать перед чиновниками, они идут парадом перед невидимыми, уже ушедшими героями. Они хоть и в толпе, но каждый в этот момент сам с собой, со своими воспоминаниями. И любая иная трактовка «Бессмертного полка», конечно, оскорбительна.

Особо странно было, что Евгений Куйвашев уже ходил в рядах «Бессмертного полка». И президент Владимир Путин ходил, а не принимал этот парад.

Пока в моей голове проносились эти соображения, свердловский губернатор исчез с мраморного постамента, и я увидел его внутри толпы: он вместе с горожанами шел по проспекту Ленина с фотографией своего деда-разведчика Леонида Васильевича Куйвашева, который попал на фронт в первые же дни войны.

Просто не хотел идти в первых рядах. Потому что в «Бессмертном полку» не может быть избранных.