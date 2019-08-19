Екатерина Куземка стала главным лоббистом мэрии — за это зацепились в резиденции губернатора Фото: Марина Молдавская © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского снова проверяют на прочность. Как стало известно «URA.RU», в начале нового политического сезона может быть уволена замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка. Решение по ней продемонстрирует самостоятельность главы, в которую пока мало кто верит.

Екатерина Куземка начала работу в администрации города в феврале, став советником главы Екатеринбурга. Уже через три месяца она сменила Анатолия Гагарина на посту замглавы по вопросам внутренней и информационной политики (позже должность была переименована в замглавы по связям с общественностью).

Екатерина Куземка быстро подтвердила статус одного из топов обновленной администрации города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Политолога Гагарина убрали по представлению свердловской прокуратуры. Перед этим мэра предупреждали, что стремительное (он не проработал и полугода) увольнение будет иметь нежелательные последствия для имиджа новой муниципальной власти. Гагарин был представителем «ближнего круга» главы и был назначен по инициативе Высокинского, а не по протекции внешних сил. Тогда городские чиновники признавались, что верили в возвращение к традициям времен экс-мэра Аркадия Чернецкого, работавшего по принципу «своих не сдаем» (например, первый глава Екатеринбурга не боялся публично отстаивать своего зама Виктора Контеева, которого обвиняли в создании преступного сообщества). Это стало привлекательным аргументом и для людей, которых приглашали в администрацию города на руководящие посты, признавались они.

В этот раз проверить мэрию на прочность и самостоятельность решила областная администрация. «[Неофициальный политконсультант Свердловской власти Ринат] Хазеев по поручению губернатора [свердловской области Евгения Куйвашева] специально ездил к мэру, чтобы донести мысль: в городе не может быть должности куратора внутренней политики — это прерогатива областной власти. В этой связи должность рекомендовали сократить», — рассказал источник в мэрии, знакомый с деталями разговора в кабинете главы. Сам Хазеев от каких-либо комментариев отказался.

До сих пор у каждого зама главы администрации был доступ к руководству, а потому и мелких «решал» в мэрии было много. С приходом Куземки все изменилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным «URA.RU», главе был предложен формальный повод для увольнения Екатерины Куземки — в упрек чиновнице предлагают поставить «излишнее влияние». Знакомые сотрудники мэрии подтверждают — внешне все выглядит именно так: «Куземка была приглашена лично Высокинским. Она выбрала себе кабинет №339, из которого попросили съехать олимпийскую призерку Ольгу Котлярову (позже уволилась из мэрии). Затем фамилию и фото Куземки поместили в разделе „Власть“ на официальном сайте мэрии на почетную позицию — сразу после первого зама и главы аппарата».

Сегодня Екатерина Куземка имеет неформальный статус главного лоббиста ратуши: последние два месяца желающие «решить свои вопросы» идут не в профильные подразделения, а в ее кабинет. «Все просто — у Екатерины прямой доступ к главе. Вечером, когда все разговоры отгремели, все отспорили, она идет к Высокинскому и выходит с готовым и нужным ей решением. В итоге все вопросы, которые раньше адресовали самым разным замам — несут ей», — рассказал долгожитель ратуши, знающий систему изнутри.

Екатерина Куземка не отрицает, что к ней идут люди из разных сфер, но заверяет, что лоббизмом не занимается. «Да, в чиновничьей среде есть правила, ритуалы, иерархия, куча отчетности и много условностей, но все это тормозит рабочие процессы. Признаю, моя целеустремленность может кому-то не нравиться, но часто я отрабатываю не только на свое направление, но и стараюсь оптимизировать и ускорить процессы коллег. Но если идет бизнес — стройка, торговля — я отправляю к отраслевым замам. Могу вместе с просителями сходить, если проект важный», — объяснила чиновница «URA.RU», уточнив, что ничего не слышала про свою возможную отставку.

Политологи уверены, что увольнение Куземки — больше, чем просто кадровое решение. Это вызов для городской команды. «Вариантов решения этого вопроса формально — масса: переименование должности, откат к должности замглавы по международным мероприятиям, которую занимал [Сергей] Тушин, негласно курировавший внутреннюю политику. Но вопрос не в том, сохранит ли Куземка должность или нет. Под вопросом сегодня сама субъектность Высокинского: насколько он самостоятельно принимает решения, насколько управляет городом, а если не управляет, то не пора ли назначить того, кто будет управлять.

По сути, это вызов с главным вопросом: кто на самом деле контролирует город», — объяснил политолог Александр Пирогов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с «URA.RU» категорически опроверг наличие просьбы убрать Екатерину Куземку и вместе с ней ее должность. В существовании такой просьбы сомневается и представитель одной из крупнейших ФПГ региона: «Мэр консультируется с главой региона даже по вопросам, где мог бы не согласовывать позицию и принимать решения автономно. Учитывая такой характер отношений Куйвашева и Высокинского, просьба убрать Куземку едва ли могла прозвучать».