Вице-мэры делят дорожные деньги за спиной главы Екатеринбурга

Полномочия Алексея Бубнова вдруг перехватил коллега Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Раскол в мэрии Екатеринбурга: два заместителя главы, Алексей Бирюлин и Алексей Бубнов, борются за полномочия распоряжаться сотнями миллионов рублей. Конфликт еще не вышел в публичное поле, но усиливается с каждым днем из-за неопределенности, царящей в мэрии.

Первым выпад сделал замглавы по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин. Выступая на коллегии администрации Екатеринбурга, Бирюлин вдруг начал рассказывать про дорожные стройки в Екатеринбурге: работы на Макаровском мосту, на мосту через реку Патрушиху, на Александровском бульваре и перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. «Все запланированные мероприятия по строительству и реконструкции будут выполнены в установленные сроки», — подчеркнул чиновник в конце своего выступления и был процитирован несколькими СМИ.

Алексей Бирюлин публично пообещал выполнить работу, за которую на его коллегу обрушился шквал критики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако Бирюлин, отвечающий за городское строительство, за дороги не отвечает. Комментируя дорожные стройки, он присвоил себе полномочия коллеги, отвечающего за благоустройство — Алексея Бубнова, считают городские чиновники. Бубнов в горадминистрации курирует комитет благоустройства, комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, а также комитет по экологии и природопользованию.

Возникший конфликт — следствие реформы, проведенной более пяти лет назад. За строительство и содержание дорог в администрации Екатеринбурга отвечал замглавы по благоустройству, ныне покойный Евгений Липович. Но по настоянию главы аппарата горадминистрации Владимира Тунгусова полномочия по строительству были переданы управлению капстроительства (УКС), которое подчиняется замглавы по капитальному строительству и землепользованию. «Тогда Владимир Георгиевич сказал, что строительство метро заканчивается, а УКС, курирующий его, нужно чем-то загрузить, не разгонять же», — вспомнил события тех лет старожил мэрии.

Попытка присвоения полномочий возмутила подчиненных заместителя главы Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова. По их словам, приемная мэра Александра Высокинского завалена письмами от недовольных граждан из-за того, что городские службы решили провести ремонт основных улиц и перекрестков в одно время. Чиновники отбиваются, объясняя, что стараются успеть освоить бюджеты и уложиться в сезон. «Может быть, Бирюлин будет еще и от критики отбиваться?» — позубоскалил знакомый представитель муниципальной сферы благоустройства.

У тех, кто внимательно наблюдает за конфликтом, мнения о причинах случившегося разошлись. Часть чиновников считает, что «Бирюлин лоббирует увеличение своих полномочий» и хочет забрать себе все капиталоемкую сферу, связанную с дорогами. «Поскольку отношения с главой у него превосходные — это ему сейчас вполне под силу. Бубнову отдавать функционал никак нельзя, поскольку его карьера — в подвешенном состоянии, он должен максимально повысить свою ценность», — уверен представитель мэрии. Другие коллеги полагают, что Бирюлин пошел на такой шаг для того, чтобы «создать себе позитивный задел в медиа», поскольку объем критики в его адрес со стороны строителей «скоро превысит критический уровень».

Алексей Бубнов уверяет, что «ничего про это не слышал». «Если Алексей Владимирович [Бирюлин] обещает, а он большой профессионал, значит, все так и будет», — пояснил чиновник. Получить комментарий Алексея Бирюлина не удалось — он не ответил на звонок по мобильному.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский о стычке двух замов уже проинформирован. «Профильные заместители и подчиняющиеся им структуры должны научиться работать в тесном взаимодействии друг с другом. Мы над этим работаем», — лаконично пояснил «URA.RU» градоначальник.