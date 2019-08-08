Примет ли Россия экс-президента Киргизии, стрелявшего в ОМОН?

Политический кризис в Киргизии решается при содействии России Jфициальный сайт президента РФ

статья из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ближайшее время может покинуть страну, чтобы уйти от уголовного преследования. По мнению руководителя отдела Средней Азии института стран СНГ Андрея Грозина, бегство в Москву для киргизского политика — единственный приемлемый вариант после того, как он признался в стрельбе по полицейским. Как россиянам воспринимать конфликт в Бишкеке, есть ли риск новой цветной революции на постсоветском пространстве и почему из кризиса уже сложно выйти мирно — «URA.RU» объяснил эксперт, лично знакомый с руководством Киргизии.

— Андрей Валентинович, в чем основная причина столь острого политического кризиса в Киргизии?

— Ситуация развивалась в последние полгода, а острая фаза противостояния экс-президента и действующего президента наблюдалась на протяжении нескольких месяцев. Глава государства Сооронбай Жээнбеков еще в прошлом году признался, что суть его конфликта с Атамбаевым в том, что последний рассматривал его в качестве марионетки, которой он будет управлять, уйдя в отставку. Но этого не получилось. Подобного сценария, какой мы видим сегодня, можно было ожидать. Однако казалось, что стороны сумеют найти компромисс, особенно после визита в Москву в начале июля Жээнбекова и визита Атамбаева в Москву уже в середине июля. Были надежды, что Кремлю удастся усадить эти две стороны с очень большими амбициями за общий стол переговоров. Но этого не произошло. Сейчас ситуация развивается по худшему сценарию.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев может сбежать в Россию официальный сайт президента РФ

— Ситуация осложнилась после этой странной спецоперации?

— Сегодня Атамбаев признал, что это он стрелял по силовикам. Получается, что погибшие и раненые — на его совести. По сути, Атамбаев наговорил себе на хорошую уголовную статью, потому что покушение на сотрудников правоохранительных органов тянет на высшую меру. В Киргизии смертная казнь отменена, но пожизненное наказание существует. Действующий и предыдущий президенты из-за своих неумеренных амбиций загнали ситуацию в такой тупик. Никто из них не хочет уступать. Надо признать, что это особенности ментальности киргизской политической жизни. Компромисс здесь воспринимается однозначно как демонстрация противником слабости. Если человек предлагает некое компромиссное решение, значит, его надо додавить это окончательно. За стол переговоров здесь редко садятся. Вспомните март 2005 года, когда свергали Аскара Акаева или апрель 2010 года — тогда свергали Курманбека Бакиева. И в первом, и во втором случае события накапливались лавинообразно, как минимум в течение нескольких недель. И в обоих случаях у сторон была масса возможностей сесть и договориться, чтобы не доводить ситуацию до острого политического кризиса. Но такова стратегия поведения киргизских элит, они ориентированы на экстремальные сценарии.

— Почему Атамбаев, приезжавший в Москву, не остался в России?

— Я знаком с Атамбаевым с 2010 года. Знаю, что это очень эгоцентричный человек. Человек, который, на мой взгляд, переоценивает свою роль в истории Киргизии. Амбиции у него зашкаливают. Остаться для него в Москве означало проиграть. Тем более в последнее время Атамбаева активно выпихивали за пределы страны. Думаю, что российская сторона предлагала свои пути урегулирования кризиса. Киргизия для России — не просто одно из многих государств. Мы связаны в рамках Евразийского экономического союза, мы связаны в рамках договора о коллективной безопасности, у нас стратегическое партнерство, и мы не можем отвернуться и не обращать внимания на то, что фактически происходит у нас под окном.

Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, похоже, не готов к компромиссам официальный сайт президента РФ

— На фоне этого конфликта у нас нет риска получить очередную бомбу на границе?

— Как мне кажется, Атамбаев — все же не та фигура, которая может рассчитывать на массовую народную поддержку. Люди не забыли, что он совсем недавно был президентом. Система, которая сейчас его поедает, если и не выстроена Атамбаевым, то была им во многом модернизирована и укреплена. При нем было немало процессов, когда людей обвиняли в том, в чем сейчас обвиняют самого Атамбаева — заговоре, попытке насильственного захвата власти. Он наступает на грабли, которые сам и поставил. Поэтому, думаю, что выходить за него на митинги большинство населения не готово. Другое дело, что с политической точки зрения, Кыргызстан — очень динамичная страна. Вывести здесь на митинг 30 человек стоит полторы тысячи долларов, за три тысячи долларов выведете пятьдесят человек, а за пять тысяч долларов можно организовать огромную протестную акцию. То есть вопрос лишь в деньгах.

— Оппоненты России на Западе не могут воспользоваться этой историей?

— Новый посол США в Кыргызстане позиционируется как прекрасный специалист по региону. Это не функционер, а человек, который разбирается в региональной специфике. Злые языки утверждают, что он — специалист по цветным революциям. В стране работает много некоммерческих организаций, которые сидят на грантовых иглах. В этом смысле Кыргызстан — самая продвинутая страна в регионе, там еще при Акаеве количество НКО просто зашкаливало. Приезжайте в любой аул — и там обязательно найдете отделение фонда Сороса. То есть из Кыргызстана пытались построить среднеазиатскую Швейцарию. Сейчас страна входит в осень, а в Киргизии чаще всего именно в это время происходят самые острые кризисы, которые даже заканчиваются сменой политического режима.

Действующий и бывший президенты Киргизии ездили на переговоры в Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— То есть выхода из кризиса пока не просматривается?

— Выйти из него можно только при полном дезавуировании одной из сторон. Действующий президент вряд ли готов к такому повороту. Атамбаев, как мне кажется, оказывается в безвыходном положении. Если подтвердится, что сотрудник спецназа был действительно убит из наградного пистолета Атамбаева, то это будет означать пожизненное заключение. Появились убитые, поэтому сесть за стол и поговорить уже не получится, поезд ушел.

— Россия продолжит попытки урегулировать кризис в Киргизии?

— Если подходить сугубо формально, то это внутриполитическое дело Кыргызстана — кто там в кого стрелял, и кто кого убил. Мы не можем и не должны диктовать, как выходить им из кризиса. Мы и так предприняли уже немало попыток. Я не припоминаю ситуаций, когда действующий российский президент встречался с отставными политиками постсоветского пространства, проводил с ними длительные переговоры. Да, Атамбаев — не чужой для России человек. При Атамбаеве Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, при нем из страны вывели Центр транзитных перевозок — фактически это американская военная база. То есть это человек, который многое сделал для развития российско-киргизских связей. Полагаю, именно из-за этих заслуг его и принимают в Кремле.

— Атамбаев не сбежит в Россию, как ранее это сделал, к примеру, Виктор Янукович?

— Наверное, сейчас это был бы оптимальный вариант и для него, и для Кыргызстана. Ему светит длительное судебное разбирательство. Но сейчас, когда появились погибшие, даже «формат Януковича» смотрится проблематичным. Янукович ведь никого не убивал. И для России это тоже станет проблемой. В любом случае Атамбаеву следует думать сейчас о смене места жительства.