В России рушится миф о высоких зарплатах на Ямале

Высокую зарплату на Ямале получает меньше трети жителей округа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале рушится миф о высоких зарплатах северян, сформированный еще в Советском Союзе. Россияне перестали верить этому стереотипу и все чаще предпочитают арктическому региону теплый юг России.

По данным Росстата, специалисты в сфере добычи сырой нефти и природного газа на Ямале зарабатывают 185 тысяч рублей Фото: media.gazprom-neft.ru.

Ямал стал худшим регионом России по росту зарплат (2,3%) по итогам первых шести месяцев 2019 года. По данным РИА «Рейтинг», лидером по росту зарплат в первом полугодии стала Костромская область. Жители региона за этот период получили прибавку в размере 14,7%. Ниже в рейтинге расположились Тува (12,4%), Магаданская область (11,6%), Севастополь (10,9%) и Сахалинская область (10,7%).

При этом аналитики отметили одну из самых высоких зарплат в России — именно на Ямале. В последних отчетах Росстата указано, что в июне 2019 года самую высокую зарплату получали жители Чукотки — в среднем чуть меньше 107 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Ямал (104 тысячи рублей), третье — Москва (96 030 рублей), на четвертом — Колыма с зарплатой в 92 504 рубля. При этом месяцем ранее Ямал занимал первое место по заработной плате.

По данным Росстата, среднестатистический ямалец зарабатывал в мае 120 671,2 рубля.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «URA.RU» отметила, что на самом деле картина не такая радужная, как кажется на первый взгляд. «На Ямале, например, зарплату в 100 тысяч рублей, получает меньше 30% работников. При этом доля тех, кто получает зарплату меньше 15 тысяч рублей, мала. Примерно 1,5%», — рассказала эксперт.

Зарплаты почтальонов и курьеров на Ямале — одни из самых низких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Лоиковой, на хорошие показатели Ямала влияют высокие зарплаты газовиков и нефтяников. «Четверть всех занятых в экономике региона — работники ТЭКа. У нефтегазовых компаний достаточно средств, чтобы устанавливать хорошую зарплату своим сотрудникам. Но в других сферах более скромные зарплаты — чуть более 50 тысяч. Те же оленеводы очень мало получают — 30 тысяч рублей», — уточнила Лоикова.

Ее слова подтверждают данные Тюменьстата. Так, среднестатистический специалист в сфере добычи сырой нефти и природного газа в июне зарабатывал 185 тысяч рублей, работники на производстве кокса и нефтепродуктов — 145,5 тысячи рублей, а рабочие из сферы предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых — 110,8 тысячи рублей. При этом меньше всего ямальцы получают на производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 31 тысячу рублей, в розничной торговле (без торговли автомобилями и мотоциклами) — 38 тысяч рублей, 46,7 тысячи рублей зарплата почтальонов с курьерами.

Воспитатели в детских садах увольняются и открывают собственный бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Относительность цифр Росстата подтверждают и местные жители. Так, большинство опрошенных ямальцев отмечают, что получают зарплаты не больше 50 тысяч рублей. «Я со своими северными надбавками, работая в детском саду воспитателем, получала 30 тысяч рублей плюс-минус несколько тысяч. Сейчас я ушла и работаю логопедом — сам себе хозяин. Сколько возьму детей, столько и буду зарабатывать», — рассказала жительница Нового Уренгоя Евгения Якубова.

Ее землячка Светлана Волгина уточняет, что, работая кладовщиком в аэропорту Нового Уренгоя, имела оклад в 15 тысяч рублей. «Со всеми северными надбавками у меня выходило 27-28 тысяч рублей. Потом начала искать новую работу и заметила, что для женщин работа на Севере оплачивается до 30 тысяч рублей. Чтобы прожить, надо работать на двух-трех работах или в „Газпроме“. Знакомая там работает уборщицей и у нее выходит 45 тысяч рублей», — рассказала Волгина.

Социолог Сергей Ширяев считает, что в последние годы северные надбавки все меньше мотивируют людей переезжать на Ямал Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В регионах севера в 1993 году сформировалась система надбавок, которая предусматривает увеличение зарплаты до 80% от оклада. Это было сделано для того, чтобы стимулировать в арктических регионах увеличение числа трудоспособных граждан. Подобных надбавок приезжие россияне также могут достичь: после первых шести месяцев работы в регионе северные надбавки составят 10% к зарплате. И так каждые полгода. Но после того, как размер надбавки достигнет величины 60%, следующее повышение ставки произойдет только через год.

При этом социолог Сергей Ширяев уточняет, что в последние годы северные надбавки все меньше мотивируют людей к переезду на Ямал. «Они очень эффективно работали, когда специалисты уезжали на обучение в Омск или Новосибирск. Ребята, которые родились и жили на Ямале — у них северные коэффициенты максимальные. Поэтому у них была мотивация после получения образования возвращаться. Но сейчас из-за споров о возможном сокращении или урезании надбавок все меньше людей хочет туда переехать. Ведь если он сейчас переедет, а через пять лет правительство примет изменения, то он останется в тяжелых климатических условиях с высокими ценами на товары», — отметил он.

По его словам, сейчас трудоспособные россияне предпочитают поехать за достойной зарплатой на юг России. «Очень многие знакомые двигаются в Краснодар, Севастополь, Сочи и устраиваются таксистами, медиками, идут в школы. Зарплата не такая большая, как можно получить на Ямале, но [это компенсируют] сносные погодные условия, которые позволяют жить комфортно. Мотивация ехать зарабатывать на Ямал с каждым годом падает, потому что изыскивать средства на резкое повышение зарплат даже финансово крупные гиганты не могут. Я думаю, люди будут выбирать хорошие климатические условия и перспективы развития, чем несколько большую зарплату», — уверен Ширяев.