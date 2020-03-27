Тюменские инсайды: чиновников заперли в городе

Результаты приложения Gradient для тюменского губернатора Александра Моора Коллаж: URA.RU

Тюменская власть решает ситуацию с коронавирусом: эпидемия грозит заморозкой самых крупных проектов и изменением расклада сил в региональной политике. Чиновников ограничили в передвижении, только у нового ректора ТюмГУ — радужные перспективы.

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Региональные власти пересмотрят отношения с бизнесом

Поговаривают, что тюменский бизнес был сильно недоволен новостью о выходной неделе для всех россиян. Работодателей злит, что они вынуждены платить сотрудникам зарплату за простой. Кроме того, предприниматели ждали не налоговых льгот от президента, а прямой финансовой помощи. «Региональные власти считали месседж Путина — теперь деньги будут получать только эффективные предприятия. Довести компанию до банкротства, а потом получить помощь от правительства, как это было раньше, не получится. Губернатор Моор будет проводить жесткую политику в условиях кризиса», — утверждают сплетники.

В Тюмени может сорваться строительство амбициозных проектов

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах регионального правительства ходят слухи, что из-за разразившихся на фоне распространения коронавируса и падения рубля в Тюмени могут отменить строительство нескольких крупных инфраструктурных объектов. «В первую очередь под удар попадет амбициозный проект по возведению общежития в логе реки Тюменки — 3 млрд рублей на него, конечно, никто в таких условиях уже не выделит. Кроме того, могут заморозить строительство еще одного моста через Туру. Новую набережную, возможно, доделают. Исключением станет скандальная развязка около Комарово — ее в любом случае нужно будет строить, поскольку без этого проекта город встанет в пробках», — отмечают инсайдеры.

Коронавирус изменит расклад на региональных выборах

В курилках облдумы обсуждают, что грядущий российский кризис на фоне роста заболеваемости коронавирусом и падения цены на нефть может существенно изменить картину на грядущих довыборах в областную думу, намеченных на 13 сентября. «На место нового главы Минобрнауки Валерия Фалькова планировали пробиться крупные бизнесмены, однако теперь эти кандидаты отвалятся — поскольку в сложных условиях им будет не до политической борьбы. Кроме того, вкладываться в выборы будет рискованно — народ окажется не в самом лучшем расположении духа. Таким образом, число претендентов на место Фалькова стремительно редеет», — сообщают слухачи.

Тюменских чиновников заперли в городе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, всем госслужащим, работающим в Тюмени, запретили покидать пределы города даже в отпуск. Якобы таким образом власти не столько стараются противостоять эпидемии коронавируса, сколько заботятся об имидже — дескать, нечего разъезжать по курортам, пока простой народ в панике скупает гречку и сидит по домам. «Осторожно куда-то выехать можно только на собственной машине. Все данные о купленных билетах тут же передаются властям, а нарушителей ждут серьезные проблемы с карьерой», — рассказывают инсайдеры.

Новый глава ТюмГУ повторит карьеру своего предшественника

Инсайдеры из региональной думы шепчутся, что и. о. ректора Тюменского госуниверситета Иван Романчук пойдет по пути своего предшественника Валерия Фалькова, и будет выдвинут в облдуму на выборах 2021 года. Сейчас Романчук заседает в думе городской, и депутатского опыта уже поднабрался, поэтому для «Единой России» он считается сильным кандидатом в предстоящей кампании. «Кто знает, может потом и до министра дорастет», — шутят слухмейкеры, намекая на то, что Фальков из кресла областного парламента вознесся на пост главы Минобрнауки РФ.

Единороссы ищут кандидатов для «захвата города»

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кстати, Романчук, скорее всего, будет выдвигаться в облдуму по одномандатному Калининскому округу Тюмени — именно этот район он курирует на посту городского депутата. Как ранее сообщали инсайдеры URA.RU, компанию главе ТюмГУ составит мастодонт тюменской политики, многолетний мэр Тюмени, Степан Киричук — он выдвинется по Центральному округу. «Такой тандем обеспечит единороссам победу в половине города. А вот кандидатов, который будут выдвигаться в Ленинском и Восточном округах пока ищут. Партийное руководство тщательно подбирает кадры — „взять“ всю Тюмень на выборах для ЕР дело принципа», — передают источники.

Экс-главу района невзлюбили на новом месте работы

Говорят, что Любовь Полякова, недавно работавшая и. о. главы Ярковского района, не пользуется любовью подчиненных на новом месте работы. Полякова, ныне курирующая соцполитику в Заводоуковске, якобы сходу начала жестко прессовать подчиненных. «Тем, кто ей не понравился, сразу же предложено писать заявление по собственному желанию. Но чиновники в Заводоуковске закаленные, и с таким подходом как бы Поляковой не пришлось искать новое место работы», — передают инсайдеры с мест, напоминая, что и в Ярковском районе к чиновнице были серьезные вопросы — от приставки и. о. ей избавиться так и не удалось.

Бывшие подчиненные скандального мэра устроили травлю депутата

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что подчиненные ушедшего со скандалом экс-главы администрации Тобольского района Юрия Батта организовали травлю депутату Тобольской районной думы Рината Урамаева, чтобы сохранить свои рабочие места при новом руководстве. «Замглавы администрации Валентина Бахтинова и начальник юротдела Эльвира Саитова очень боятся, что их попросят на выход — ведь их вместе с Баттом проверяли на причастность к уголовному делу по нанесению ущерба Абалакскому заказнику. А тут еще Урамаев отослал губернатору письмо, где рассказал о фокусах с бюджетными средствами в администрации. Чиновницы испугались и решили его «убрать» из думы. А также настоятельно рекомендовали местным депутатам «хорошенько пройтись» по его личности на заседании. Те в свою очередь выкатили официальное порицание Урамаеву за то, что он «пишет жалобы на уважаемых людей» и пригрозили пожаловаться силовикам. Правда, с документом ознакомится так никому и не дали, в том числе и самому «виновнику торжества», — посмеиваются инсайдеры.

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