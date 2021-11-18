Челябинские инсайды: ловушка для мэров

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В кулуарах челябинской власти готовятся к подведению итогов года. Главы городов и районов ждут приглашения на праздничный прием к губернатору Алексею Текслеру и не подозревают, какая ловушка их там ожидает. Элиты гадают, почему начальник челябинского ОПФР Виктор Чернобровин отбывает домашний арест не в своем коттедже, а в городской квартире, а депутаты Калининского райсовета ждут силовиков.

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Алексей Текслер подведет итоги года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер готовит прямую линию

Инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер изменит формат подведения итогов года. В прошлом году прямая линия с жителями области проходила одновременно с пресс-конференцией. На этот раз мероприятия решили развести. «Сначала будет прямая линия, где Текслер ответит на вопросы жителей в прямом эфире, а уже потом встреча с журналистами», — пояснил источник. Сейчас согласовываются даты обоих мероприятий, которые пройдут во второй половине декабря.

Губернатор возобновит поездки по территориям

Инсайдеры сообщают, что в декабре губернатор Алексей Текслер возобновит поездки по городам и районам. «До конца ноября у губернатора очень плотный график. А потом начнутся предновогодние инспекции муниципалитетов. По уже сложившейся традиции Текслер в Instagram проанонсирует поездку и предложит писать ему, на что следует обратить внимание в той или иной территории», — рассказал иснайдер.

Мэрам придется доказать, что они вакцинировались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэров пустят елку по QR-кодам

В правительстве региона обсуждают, будет ли в этом году губернатор Алексей Текслер проводить традиционный новогодний прием с участием глав городов и районов. Речь идет о том, что прием надо организовать с соблюдением всех коронавирусных ограничений. «Если такой прием и будет, а обычно это проходит в форме торжественного заседания фуршета, то только в до не до позднего вечера. Обсуждается вариант с проверкой QR-кодов. Заодно проверят, действительно все главы прошли вакцинацию. А не попасть на новогодний прием к губернатору — это позор для любого мэра», — рассказал инсайдер.

Алексею Текслеру (слева) важно мнение Владимира Мякуша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Структуру ЗСО обсудят с Мякушем

В заксобрании до сих пор не знают, когда будет утверждена новая структура ЗСО — на сессии 26 ноября или на декабрьском заседании. Но уже совершенно точно, что обсуждать новую структуру губернатор Алексей Текслер будет не только со спикером заксобрания Александром Лазаревым и вице-губернатором Анатолием Векшиным, но также со своим новым советником, бывшим спикером ЗСО Владимиром Мякушем. Так что Мякуш сохраняет свое влияние в решении подобных вопросов. «В начале будущей недели сядут вчетвером и обсудят. Каждый представит свои предложения, но решать будет только Текслер», — говорят в кулуарах.

Моисеев сохранит партийный пост

Говорят, что запланированную по итогам выборов в Госдуму «перезагрузку» челябинского регионального исполкома «Единой России» отменили. «Руководитель РИК Денис Моисеев сохранит свой пост после областной отчетно-выборной конференции, ориентировочно назначенной на декабрь. Предполагалось, что руководство исполкома сменится после думских выборов, к которым есть вопросы. Моисеева собирались перевести в заксобрание региона на штатную должность, где положена зарплата — сейчас он неосвобожденный депутат. Но в итоге решили дать еще один шанс и перезаключить с ним контракт, как с партийным функционером», — рассказал инсайдер.

Андрей Барышев перестал быть оппозиционером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Барышев хочет помириться

Инсайдеры сообщают, что экс-депутат Госдумы Андрей Барышев ищет пути к примирению с мэрией Челябинска. Будучи депутатом, он открыто конфликтовал с властями города, критикуя безо всякого повода действия администрации. После истечения срока полномочий он вернул себе почти весь бизнес в Челябинске, который на период работы в Госдуме был переписан на доверенных лиц. «Вернувшись в Челябинск он понял, что войны ему ни к чему, политика политикой, а бизнес бизнесом. Теперь он думает, как бы заново выстроить отношения с мэрией», — рассказал инсайдер.

К депутатам придут силовики

В Челябинске обсуждают, кто из депутатов может оказаться под ударом в результате конфликта между народными избранниками и администрацией Калининского района, который завершился возбуждением уголовного дела. «Говорят, что с бизнесменом Сергеем Нестеровым, получивший контракт на благоустройство, как-то связаны депутаты Калининского райсовета Андрей Кондратьев и Максим Олейников. Почему-то звучит и фамилия депутата городской думы Александра Галкинат. Поводом для расследования стала некачественная укладка асфальта, что пробило в бюджете брешь почти в 2 млн рублей. Именно наличие в материалах дела депутатов, которые являются спецсубъектами, привело к передаче его из полиции в СКР», — утверждают инсайдеры.

Коттедж Виктора Чернобровина оформлен как домик охотника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава челябинского ПФР перехитрил самого себя

На заседании суда по продлении меры пресечения управляющему челябинским ПФР Виктору Чернобровину, выяснилось, что домашний арест он отбывает в городской квартире на Комсомольском проспекте, а не в своем доме. «В последнее время Чернобровин жил в своем коттедже. Многие считали, что отбывает домашний арест он именно там, и в пределах придомовой территории может гулять, не выходя за пределы забора. Но представитель гособвинения заявил, что Чернобровин может дышать свежим воздухом на балконе своей квартиры», — говорят в кулуарах. Оказалось, что коттедж Чернобровина, площадью свыше 200 квадратных метров, проходит по документам в декларации как «нежилое здание — домик охотника». А так как здание формально не приспособлено для жилья, то для домашнего ареста не подходит.

К менеджеру УВЗ съехались элиты

Говорят, что на дне рождения одного из ведущих топ-менеджеров «Уралвагонзавода» Игоря Мешкова было немало челябинских VIP, среди которых были и высокопоставленные чиновники. Мешков — уроженец Челябинска и до сих пор тесно общается с земляками. У него на дне рождения были и силовики, а среди гостей был замечен экс-директор челябинского МКУ «Городская среда» Сергей Шумаков. «Многие удивились, увидев там Шумакова. А сам он пытался общаться с областными руководителями и жаловаться на мэрию Челябинска. От него только отмахивались», — говорят инсайдеры.

У Вячеслава Ершова могут быть неприятности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоры проверяют контракт, связанный с депутатом

Говорят, что Контрольно-счетная палата Челябинска (КСП) заинтересовалась контрактом на благоустройство одного из скверов в Курчатовском районе. По слухам, там выявлено много нарушений. «Фирма, которая занималась благоустройством, как-то связана с депутатом Курчатовского райсовета Вячеславом Ершовым, а записана она на одно из родственников депутата. Неизвестно чем это все закончится, но обычно материалы КСП передаются в правоохранительные органы», — сообщил URA.RU инсайдер.

На дочь экс-губернатора перепишут семейные активы

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна все больше и больше входит в семейный бизнес. На нее уже переписали целый ряд активов, ранее переоформленные на других лиц в тот период, когда глава семейства, Борис Дубровский был губернатором. «Все идет к тому, что и бизнес, записанный на брата, Александра, перейдет к сестре. Дубровский-младший готовится к личному банкротству. И, чтобы спасти семейные активы, их надо переоформить на другого члена семьи», — сообщил URA.RU инсайдер.

С Максима Пекарского спросят за вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два мэра провалили вакцинацию

Говорят, что мэр Миасса Григорий Тонких и его коллега, глава Златоуста Максим Пекарский провалили вакцинацию от коронавируса в своих территориях. «Они и раньше входили в число „двоечников“ в решении этого важного вопроса. На каждом заседании оперштаба, где участвовали главы, больше всего доставалось именно им. Были и другие отстающие главы, но они подтянулись. Эти двое обещали исправиться, но так и остались в хвосте», — рассказал URA.RU инсайдер. Теперь в правительстве гадают, как это свяжется на карьере обоих мэров. В Златоусте, к примеру, жители жалуются, что на автовокзале, где самый крупный в городе прививочный пункт, уже к 13 часам заканчивается вакцина. К тому же именно Миасс и Златоуст стали центрами протеста антиваксеров, а власти откровенно проваливают информационное сопровождение прививочной кампании.

Мэр наехал на переписчиков

Городом с самым низким уровнем переписи в Челябинской области оказался Миасс. Ранее главам муниципалитетов было дано поручение оказывать содействие переписчикам. Инсайдеры сообщают, что мэр Миасса Григорий Тонких нашел способ, как оправдаться за провал столь важного мероприятия. «Он наехал на переписчиков. Заявил, что они сплошь непрофессионалы, не умеют пользоваться планшетами. Хотя ранее от переписчиков поступали жалобы, что мэрия не создает должных условий для работы», — сообщил URA.RU инсайдер.

Григорий Тонких приблизил к себе оппозицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе усилилась оппозиция

В Миассе активно обсуждают тот факт, что мэр Григорий Тонких ввел в состав общественной палаты Татьяну Якимову. Ту самую общественницу, что когда-то пикетировала резиденцию губернатора Алексея Текслера. «В палате освободилось место по так называемой квоте мэра и Тонких подписал документ о том, что это место займет Якимова. Всех удивило, что глава города так активно поддерживает явную оппозицию, да еще недружественную к областным властям. С другой стороны Якимова часто критикует тех бизнесменов, что недружественны к мэрии и уже говорят, что Тонких обзавелся „карманным“ оппозионером», — говорят в Миассе.

Экс-директор телеканала сотрудничает с силовиками

В мэрии Копейска активно обсуждают слух, что экс-директор местного телеканала Алина Быкова, в отношении которой силовики возбудили уголовное дело, начала активно сотрудничать со следствием. Теперь все гадают, к чему или даже к кому это может привести. «В период своей работы на телеканале Быкова была очень близка к высокопоставленным чиновникам. И она имела доступ к информации, о которой не знают рядовые сотрудники администрации. Не случайно ее делом о хищении средств канала занималось УФСБ», — судачат в Копейске.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.