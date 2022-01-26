Путин предложил Европе перемирие

Владимир Путин предложил европейским странам перейти от конфронтации к сотрудничеству Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин предложил европейским странам перейти от конфронтации к экономическому сотрудничеству. На встрече с бизнес-сообществом Италии 26 января, российский лидер дал понять, что от этого выиграют все стороны, объясняют эксперты URA.RU. По их словам, Путин продемонстрировал, что РФ открыта для инвесторов и готова быть надежным торговым партнером.

В начале встречи Путин прямо заявил, что рассматривает Италию «одним из ведущих экономических партнеров» РФ. «Ваша страна занимает третье место в Евросоюзе по товарообороту с Россией», — сказал президент.

Встреча прошла по видеоконференцсвязи из-за коронавирусных ограничений Фото: kremlin.ru

По словам главы государства, «с большой отдачей» работает созданная в 2019 году российско-итальянская инвестиционная платформа для финансирования крупных капиталоемких совместных проектов. В России работает 500 итальянских компаний в электроэнергетике, сталелитейной, нефтегазовой и нефтехимической промышленности, вертолетостроении, высоких технологиях, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре, банковском и страховом деле.

«Мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества по масштабным проектам в энергетической сфере. Имею в виду „Ямал СПГ“, „Арктик СПГ-2“, в которых задействовано более 60 предприятий из Италии. Итальянские производители высокотехнологичного оборудования активно участвуют и в проекте „Восток Ойл“, который „Роснефть“ реализует в Красноярском крае», — продолжил Путин.

Во встрече участвовали члены правительства и руководители крупнейших российских компаний Фото: kremlin.ru

Президент заверил, что Россия — надежный поставщик газа в Италию. «Итальянские энергокомпании продолжают работать с „Газпромом“ по долгосрочным контрактам и покупают газ по ценам гораздо ниже рыночных — так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения», — акцентировал внимание Путин.

Перспективы для расширения партнерства президент РФ видит в разработке и коммерциализации возобновляемых источников энергии. Так, итальянцы инвестировали 500 млн евро в строительство ветропарков в Ставропольском крае, Ростове, а также Мурманской области, где будет совместное производство «зеленого водорода» для экспорта в Европу. К 2035 году Россия планирует стать крупнейшим в мире производителем и экспортером водорода.

В 2016 году Чезаре Мария Рагальини (слева) в статусе посла Италии в России прилетал в Челябинск на открытие российско-итальянского производства нефтяных насосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путин обратил внимание, что экономика России надежна, а власти предлагают инвесторам механизмы поддержки и льготы. «На связи прямо сейчас вместе с нами находятся члены правительства РФ, руководители наших крупнейших компаний — ваши партнеры часто. И, как у нас было в прошлый раз, я с удовольствием буду передавать им слово в ходе нашей дискуссии, чтобы вы из первых уст смогли услышать оценки коллег перспектив развития российско-итальянских экономических связей», — добавил президент.

Встречей с итальянскими бизнесменами Путин показал, что, «несмотря на страшилки западных СМИ» о России, наша страна остается в правовом поле и добросовестна в отношении иностранного инвестора, объясняет гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «И особо важно, что иностранные инвесторы информированы об этом из первых уст», — отметил специалист.

Такие встречи показывают, что Россий и Европа не являются врагами, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Тимофей Бордачев. «У России и США есть напряженность, связанная с геополитическими интересами. Но с Европой нет серьезного конфликта. Европейцы вводят санкции, чтобы американцы не обижались, они поддерживают американских союзников, от которых зависят. В остальном они не теряют выгоду там, где могут ее получить», — сообщил собеседник.

В мире больше нет государств, выполняющих указание одного человека, все идут к сетевой организации, полицентричности, многополюсности, обращает внимание завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Ушло время однополюсного мира, когда США командовали и наказывали всех. На Западе многовекторность. Общество порой несогласно с политической властью, и власть прислушивается. Бизнес имеет вес и отстаивает интересы. Мир многообразен. Все ищут свою выгоду, если говорим о бизнесе и конкуренции. Россия — великая европейская держава, которая представляет большую ценность для Европы. Несмотря на попытки США рассорить Европу и Россию, у них ничего не получается. И примером этому является сегодняшняя встреча Путина с бизнесом Италии», — резюмировал эксперт.

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