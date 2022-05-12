Инвалиды под «Азовсталью» стали психическим оружием националистов

За снимками калек скрываются люди, много лет воевавшие против жителей Донбасса. Досье

12 мая 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

В цехах металлургического завода «Азовсталь» скрывается несколько сотен человек. Большая часть из них — военные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие, которые оказались заблокированы на заводе «Азовсталь», предстали перед в виде безымянных мучеников. Однако ими командуют реальные люди, часть которых является сторонниками праворадикальных объединений Украины. Некоторые из боевиков с 2014 года воюют против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, другие — вступали в конфликты с собственной властью. По разным данным, в цехах металлургического завода «Азовсталь» скрывается несколько сотен человек, из которых по информации ООН 8 мая было эвакуировано более 170. Сейчас, по заявлениям представителей полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), на комбинате остались только военные. При этом telegram-канал «азовцев» впервые за долгое время опубликовал кадры не лидеров боевиков, а рядовых бойцов, часть которых оказалась ранеными. «Азовцы» убеждают, что снимки подлинные и сделаны в бункерах комбината, после чего переданы в одну из редакций британской ВВС. Стоит отметить, что профессиональный фотограф работал с соблюдением всех необходимых условий для художественного снимка: правильно поставлен цвет, выбраны фильтры, выдержана композиция кадра. Этими фотографиями украинские власти пытаются показать широкой общественности тяготы военных, которых заблокировали на промышленном объекте. По неподтвержденным данным, среди них есть не только боевики «Азова», но и сотрудники национальной гвардии и других объединений. Большая часть аккаунтов украинских военных сейчас скрыта или заблокирована. URA.RU удалось выяснить, что помимо лидеров «Азова» на территории находятся еще несколько человек, которые командуют людьми с тех фотографий и открыто демонстрируют свои националистические взгляды. Анатолий Егоров Фото: соцсети Анатолия Егорова Егоров в своих социальных сетях выкладывает совместные фотографии с боевиками, которые с конца марта укрепились в цехах «Азовстали». Основной посыл постов — «Мы не сдаемся». С февраля 2022 года участвует в боевых действиях против российских военных. В России на Егорова уже заведено несколько уголовных дел. В своих социальных сетях еще до спецоперации РФ на Донбассе публиковал посты с националистским посылом. В большинстве из них были кадры со столкновениями националистов с сотрудниками милиции Украины. В нескольких публикациях он цитировал начальника штаба «Национального корпуса» (украинская политическая партия националистического толка, созданная на базе общественной организации «Гражданский корпус „Азов“»), который критиковал Владимира Зеленского. В большинстве постов «азовца» — кадры со столкновениями националистов с сотрудниками милиции Украины Фото: соцсети Анатолия Егорова Сам Егоров является ветераном нацбатальона «Азов», а также руководителем ячейки «Национального корпуса» в Донецкой области. Егоров — один из ярых приверженцев ультраправых взглядов. Благодаря работе в партии он активно популяризирует запрещенную идеологию в стране. Кроме того, организовывал множество акций, которые были приурочены к националистическим праздникам. Арсений Федосюк Фото: соцсети Арсения Федосюка «Такова наша казацкая судьба. Вчера днем вернулся на Донбасс, интуиция не подвела», — написал 24 февраля Федосюк. Уже после этого в своем Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) он публиковал видео и снимки с пленными военными, повернутыми лицом к стене. 24 марта он через социальную сеть призывал соратников на войну. «Хотите дистанцию боя в 30 метров? Хотите посмотреть, как с неба падает по 100 авиабомб в день? Приезжайте к нам в Мариуполь», — сообщил он. Кроме того, Федосюк подписан на сообщества «Союз ветеранов войны с Россией» и «Боевое Самбо». Сам аккаунт заметно подчищен. Теперь первый пост в аккаунте сделан в 2019 году. Аккаунт Федосюка в основном посвящен военной тематике — снимки «азовца» из командировок и фотографии оружия. Аккаунт Федосюка в основном посвящен военной тематике — снимки «азовца» из командировок и фотографии оружия Фото: соцсети Арсения Федосюка Официально заявлено, что Федосюк находится среди раненых на «Азовстали». Обломок от снаряда попал ему в ногу. Провести операции было невозможно, поэтому ему пришлось пить антибиотики. В итоге рана так и зажила с обломком внутри. Сам Федосюк по образованию является бакалавром-историком. После окончания учебы в Киево-Могилянской академии в 2014 году отправился на фронт. Сейчас известно, что его жена (работала помощником депутата Верховной Рады) Юлия Федосюк обратилась к Папе Римскому с просьбой спасти «защитников Мариуполя». Илья Самойленко Илья Самойленко появился во время телемоста с рядом европейских телеканалов Фото: скриншот видео «Мы несем потери, каждый день может оказаться последним», — сказал офицер управления разведки полка «Азова» 8 мая в интервью западным СМИ. Именно благодаря европейским журналистом стало известно, что боевик находится в цехах «Азовстали». По его словам, «национальная безопасность» Украины якобы зависит от засевших в «Азовстали» боевиков. В эфире британского Sky News Самойленко появился с повязкой на глазу, который он потерял во время боевых действий. Во время общения с журналистами он уточнил, что подразделение не планирует сдаваться и продолжит борьбу. «Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться, — рассказал он. На фронт Самойленко попал в 2014 году, оставив учебу на историческом факультете университета Шевченко. Кроме потерянного глаза у азовца нет левой руки. Вместо нее у него титановый механический протез. Случилось это, когда возле Ильи упал снаряд, а сам он взорвался на собственном боеприпасе при установке растяжки. Несмотря на потерянную конечность и отсутствие глаза, он участвует в боевой операции и продолжает отстаивать идеалы «Азова». У Самойленко не найдено аккаунтов в социальных сетях. Богдан Кротевич Фото: соцсети Богдана Кротевича Начальник штаба полка «Азов» с конца марта является одним из немногих публичных лиц, которые дают заявления о состоянии боевиков на территории «Азовстали». Свои заявления он делает через официальные социальные сети полка «Азов», так как собственных не имеет. По его словам, на 2 апреля под завалами и в бомбоубежищах находились до 200 тысяч граждан Украины. Сам же Кротевич с другими боевиками «Азова» часть горожан согнали к «Азовстали», где удерживали мирных жителей несколько недель. В начале апреля у Кротевича нервы оказались на пределе, и он обругал своего действующего главнокомандующего. Поводом стал разгон митинга жен «азовцев» в Киеве на Майдане независимости. «В окружении президента слишком много [уродов], которых нужно [бить] руками и ногами, потому что действительно они обижены, что у них рейтинги низкие, а все говорят о нас. Не простите, что живые, [гадкие] вы шакалы, нам не привыкать», — возмущался 5 мая Кротевич. После этого выступления начальник штаба с публичными заявлениями не выступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украинские военнослужащие, которые оказались заблокированы на заводе «Азовсталь», предстали перед в виде безымянных мучеников. Однако ими командуют реальные люди, часть которых является сторонниками праворадикальных объединений Украины. Некоторые из боевиков с 2014 года воюют против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, другие — вступали в конфликты с собственной властью. По разным данным, в цехах металлургического завода «Азовсталь» скрывается несколько сотен человек, из которых по информации ООН 8 мая было эвакуировано более 170. Сейчас, по заявлениям представителей полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), на комбинате остались только военные. При этом telegram-канал «азовцев» впервые за долгое время опубликовал кадры не лидеров боевиков, а рядовых бойцов, часть которых оказалась ранеными. «Азовцы» убеждают, что снимки подлинные и сделаны в бункерах комбината, после чего переданы в одну из редакций британской ВВС. Стоит отметить, что профессиональный фотограф работал с соблюдением всех необходимых условий для художественного снимка: правильно поставлен цвет, выбраны фильтры, выдержана композиция кадра. Этими фотографиями украинские власти пытаются показать широкой общественности тяготы военных, которых заблокировали на промышленном объекте. По неподтвержденным данным, среди них есть не только боевики «Азова», но и сотрудники национальной гвардии и других объединений. Большая часть аккаунтов украинских военных сейчас скрыта или заблокирована. URA.RU удалось выяснить, что помимо лидеров «Азова» на территории находятся еще несколько человек, которые командуют людьми с тех фотографий и открыто демонстрируют свои националистические взгляды. Анатолий Егоров Егоров в своих социальных сетях выкладывает совместные фотографии с боевиками, которые с конца марта укрепились в цехах «Азовстали». Основной посыл постов — «Мы не сдаемся». С февраля 2022 года участвует в боевых действиях против российских военных. В России на Егорова уже заведено несколько уголовных дел. В своих социальных сетях еще до спецоперации РФ на Донбассе публиковал посты с националистским посылом. В большинстве из них были кадры со столкновениями националистов с сотрудниками милиции Украины. В нескольких публикациях он цитировал начальника штаба «Национального корпуса» (украинская политическая партия националистического толка, созданная на базе общественной организации «Гражданский корпус „Азов“»), который критиковал Владимира Зеленского. Сам Егоров является ветераном нацбатальона «Азов», а также руководителем ячейки «Национального корпуса» в Донецкой области. Егоров — один из ярых приверженцев ультраправых взглядов. Благодаря работе в партии он активно популяризирует запрещенную идеологию в стране. Кроме того, организовывал множество акций, которые были приурочены к националистическим праздникам. Арсений Федосюк «Такова наша казацкая судьба. Вчера днем вернулся на Донбасс, интуиция не подвела», — написал 24 февраля Федосюк. Уже после этого в своем Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) он публиковал видео и снимки с пленными военными, повернутыми лицом к стене. 24 марта он через социальную сеть призывал соратников на войну. «Хотите дистанцию боя в 30 метров? Хотите посмотреть, как с неба падает по 100 авиабомб в день? Приезжайте к нам в Мариуполь», — сообщил он. Кроме того, Федосюк подписан на сообщества «Союз ветеранов войны с Россией» и «Боевое Самбо». Сам аккаунт заметно подчищен. Теперь первый пост в аккаунте сделан в 2019 году. Аккаунт Федосюка в основном посвящен военной тематике — снимки «азовца» из командировок и фотографии оружия. Официально заявлено, что Федосюк находится среди раненых на «Азовстали». Обломок от снаряда попал ему в ногу. Провести операции было невозможно, поэтому ему пришлось пить антибиотики. В итоге рана так и зажила с обломком внутри. Сам Федосюк по образованию является бакалавром-историком. После окончания учебы в Киево-Могилянской академии в 2014 году отправился на фронт. Сейчас известно, что его жена (работала помощником депутата Верховной Рады) Юлия Федосюк обратилась к Папе Римскому с просьбой спасти «защитников Мариуполя». Илья Самойленко «Мы несем потери, каждый день может оказаться последним», — сказал офицер управления разведки полка «Азова» 8 мая в интервью западным СМИ. Именно благодаря европейским журналистом стало известно, что боевик находится в цехах «Азовстали». По его словам, «национальная безопасность» Украины якобы зависит от засевших в «Азовстали» боевиков. В эфире британского Sky News Самойленко появился с повязкой на глазу, который он потерял во время боевых действий. Во время общения с журналистами он уточнил, что подразделение не планирует сдаваться и продолжит борьбу. «Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться, — рассказал он. На фронт Самойленко попал в 2014 году, оставив учебу на историческом факультете университета Шевченко. Кроме потерянного глаза у азовца нет левой руки. Вместо нее у него титановый механический протез. Случилось это, когда возле Ильи упал снаряд, а сам он взорвался на собственном боеприпасе при установке растяжки. Несмотря на потерянную конечность и отсутствие глаза, он участвует в боевой операции и продолжает отстаивать идеалы «Азова». У Самойленко не найдено аккаунтов в социальных сетях. Богдан Кротевич Начальник штаба полка «Азов» с конца марта является одним из немногих публичных лиц, которые дают заявления о состоянии боевиков на территории «Азовстали». Свои заявления он делает через официальные социальные сети полка «Азов», так как собственных не имеет. По его словам, на 2 апреля под завалами и в бомбоубежищах находились до 200 тысяч граждан Украины. Сам же Кротевич с другими боевиками «Азова» часть горожан согнали к «Азовстали», где удерживали мирных жителей несколько недель. В начале апреля у Кротевича нервы оказались на пределе, и он обругал своего действующего главнокомандующего. Поводом стал разгон митинга жен «азовцев» в Киеве на Майдане независимости. «В окружении президента слишком много [уродов], которых нужно [бить] руками и ногами, потому что действительно они обижены, что у них рейтинги низкие, а все говорят о нас. Не простите, что живые, [гадкие] вы шакалы, нам не привыкать», — возмущался 5 мая Кротевич. После этого выступления начальник штаба с публичными заявлениями не выступал.