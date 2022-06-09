Пермский Политех запустил суперпроект для школьников

Детей будут готовить к ЕГЭ топовые специалисты, а лучшие ученики получат деньги

10 июня 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

В школе при ПНИПУ будут открыты два класса: физико-математический и инженерный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский национальный политехнический университет (ПНИПУ) объявил об открытии школы при университете для девятиклассиков. Новый амбициозный проект, как говорят преподаватели университета, в ближайшем будущем позволит вывести ПНИПУ в технологические лидеры среди российских вузов. О том, где расположится школа, как в ней будет организовано обучение, и сколько это будет стоить — узнал корреспондент URA.RU. День открытых дверей школы при университете, которая примет первых учащихся уже в 2022 году, прошел в главном корпусе вуза. «У нас чрезвычайно амбициозные планы: в ближайшем будущем стать технологическим лидером среди вузов России. А для этого университету нужны целеустремленные абитуриенты, которые намерены связать свою карьеру с Политехом, трудиться на благо Пермского края», — обратилась к собравшимся директор Политехнической школы, доцент кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ Татьяна Останина. В 2021-22 учебном году школа при ПНИПУ примет 48 человек. Ребятам придется пройти четырехступенчатый отбор Фото: Сергей Русанов © URA.RU В этом году вуз планирует принять 48 девятиклассников на два направления: физико-математический и инженерный. Занятия будут проходить на базе кампуса студгородка Политеха, который расположен в «Сосновом бору», а обучение в школе будет полностью бесплатным. Кроме того, к услугам ребят студенческие бассейн, спортзалы и научные лаборатории. Преподаватели будут учить старшеклассников тем же предметам, что и в обычной школе, однако упор сделан на профильные предметы: математику, физику, химию, информатику. Это обусловлено новыми вызовами, которые стоят перед вузом, пояснил проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев. Пермский политех делает ставку на школьников из глубинки — именно там, как считают вузе, больше всего ребят с «незамутненными знаниями» Фото: Сергей Русанов © URA.RU «В рамках этого проекта мы пытаемся сделать так, чтобы к нам пришли ребята, готовые учиться, мотивированные, понимающие, что, выйдя из университета, они станут главными специалистами для тех отраслей, которые сегодня делают Пермский край таким, какой он есть. Если раньше мы гордились военно-промышленным комплексом, то сегодня мы гордимся нашими высокотехнологичными компаниями», — сказал Владимир Коротаев. Ставку Политех делает на ребят из пермской глубинки — именно они, как показывает практика, больше ориентированы на естественно-научные дисциплины. «В Перми школы борются за умных и креативных старшеклассников, они, как правило, едут поступать в столичные вузы. Чем более развитый город, тем человек больше отвлекается на внешнюю структуру. У нас же естественно-научные дисциплины, и чем больше ребенок наблюдает за природой, чем больше у него „пищи для ума“, любви к книгам, развитию и времени на все это, тем более незамутненные ничем знания», — поясняет доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат химических наук Ольга Бахирева. Учащийся пермской школы Иван Богачев, один из тех, кто пришел познакомиться с новым образовательным проектом. Юноша заканчивает девятый класс пермской школы «Энергополис», и признался корреспонденту URA.RU, что хотел бы связать свою жизнь с физикой и информатикой. — Хочу заниматься изучением этих предметов более углубленно. Политех — ведущий вуз Пермского края. Мне очень захотелось здесь учиться, а для этого в вузе есть все: кампус, современная материальная база и хорошие преподаватели. Видно, что они влюблены в свои предметы. При отборе учащихся в Политехническую школу будут учитываться баллы ОГЭ, аттестационные оценки по профильным предметам, результаты онлайн тестирования по математике которые вуз проводит по своей системе. Кроме того, преподаватели проведут с каждым школьником индивидуальное собеседование. Оно необходимо для того, чтобы определить их дальнейшие планы на учебу. В планах у вуза — расширить количество классов Политехнической школы и создать при ней интернат с круглосуточным пребыванием учеников на базе кампуса. А уже в следующем году к двум нынешним классам дополнительно будут набраны еще три десятых класса. Чтобы не отпугнуть школьников от научной деятельности, преподаватели ПНИПУ будут использовать в обучении игровую форму. А современная материальная база позволит учащимся раскрыть весь свой научный потенциал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском Политехе понимают, что конкуренция между вузами за школьников будет серьезная, но в университете к ней готовы и знают, чем привлечь ребят уже сейчас. «Занятия в школе будут вести вузовские преподаватели. Это люди, которые, с одной стороны, занимаются научно-исследовательской работой (то есть могут адаптировать ребенка к вузовской деятельности), с другой — хорошо готовят к ЕГЭ. Кроме этого, вуз намерен увлечь школьников интересной, неисчерпаемой проектной деятельностью. Причем у вуза есть возможность начать ее в игровой форме, чтобы не отпугнуть ребят от серьезной научной работы», — говорит Татьяна Останина. Еще одна «фишка» — вуз дает возможность ребятам зарабатывать, участвуя в образовательных проектах и грантах. В вузе не скрывают, что конечная цель — оставить ребят в родных стенах. «Чтобы дети „прикипели“ к каким-то конкретным местам и у них не возникло вопроса, на какую кафедру поступать в будущем», — заключает Татьяна Останина. Правительство РФ поставило цель создать доступную систему высшего профессионального образования. Залог стабильного будущего страны — сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков, повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский национальный политехнический университет (ПНИПУ) объявил об открытии школы при университете для девятиклассиков. Новый амбициозный проект, как говорят преподаватели университета, в ближайшем будущем позволит вывести ПНИПУ в технологические лидеры среди российских вузов. О том, где расположится школа, как в ней будет организовано обучение, и сколько это будет стоить — узнал корреспондент URA.RU. День открытых дверей школы при университете, которая примет первых учащихся уже в 2022 году, прошел в главном корпусе вуза. «У нас чрезвычайно амбициозные планы: в ближайшем будущем стать технологическим лидером среди вузов России. А для этого университету нужны целеустремленные абитуриенты, которые намерены связать свою карьеру с Политехом, трудиться на благо Пермского края», — обратилась к собравшимся директор Политехнической школы, доцент кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ Татьяна Останина. В этом году вуз планирует принять 48 девятиклассников на два направления: физико-математический и инженерный. Занятия будут проходить на базе кампуса студгородка Политеха, который расположен в «Сосновом бору», а обучение в школе будет полностью бесплатным. Кроме того, к услугам ребят студенческие бассейн, спортзалы и научные лаборатории. Преподаватели будут учить старшеклассников тем же предметам, что и в обычной школе, однако упор сделан на профильные предметы: математику, физику, химию, информатику. Это обусловлено новыми вызовами, которые стоят перед вузом, пояснил проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев. «В рамках этого проекта мы пытаемся сделать так, чтобы к нам пришли ребята, готовые учиться, мотивированные, понимающие, что, выйдя из университета, они станут главными специалистами для тех отраслей, которые сегодня делают Пермский край таким, какой он есть. Если раньше мы гордились военно-промышленным комплексом, то сегодня мы гордимся нашими высокотехнологичными компаниями», — сказал Владимир Коротаев. Ставку Политех делает на ребят из пермской глубинки — именно они, как показывает практика, больше ориентированы на естественно-научные дисциплины. «В Перми школы борются за умных и креативных старшеклассников, они, как правило, едут поступать в столичные вузы. Чем более развитый город, тем человек больше отвлекается на внешнюю структуру. У нас же естественно-научные дисциплины, и чем больше ребенок наблюдает за природой, чем больше у него „пищи для ума“, любви к книгам, развитию и времени на все это, тем более незамутненные ничем знания», — поясняет доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат химических наук Ольга Бахирева. Учащийся пермской школы Иван Богачев, один из тех, кто пришел познакомиться с новым образовательным проектом. Юноша заканчивает девятый класс пермской школы «Энергополис», и признался корреспонденту URA.RU, что хотел бы связать свою жизнь с физикой и информатикой. — Хочу заниматься изучением этих предметов более углубленно. Политех — ведущий вуз Пермского края. Мне очень захотелось здесь учиться, а для этого в вузе есть все: кампус, современная материальная база и хорошие преподаватели. Видно, что они влюблены в свои предметы. При отборе учащихся в Политехническую школу будут учитываться баллы ОГЭ, аттестационные оценки по профильным предметам, результаты онлайн тестирования по математике которые вуз проводит по своей системе. Кроме того, преподаватели проведут с каждым школьником индивидуальное собеседование. Оно необходимо для того, чтобы определить их дальнейшие планы на учебу. В планах у вуза — расширить количество классов Политехнической школы и создать при ней интернат с круглосуточным пребыванием учеников на базе кампуса. А уже в следующем году к двум нынешним классам дополнительно будут набраны еще три десятых класса. В Пермском Политехе понимают, что конкуренция между вузами за школьников будет серьезная, но в университете к ней готовы и знают, чем привлечь ребят уже сейчас. «Занятия в школе будут вести вузовские преподаватели. Это люди, которые, с одной стороны, занимаются научно-исследовательской работой (то есть могут адаптировать ребенка к вузовской деятельности), с другой — хорошо готовят к ЕГЭ. Кроме этого, вуз намерен увлечь школьников интересной, неисчерпаемой проектной деятельностью. Причем у вуза есть возможность начать ее в игровой форме, чтобы не отпугнуть ребят от серьезной научной работы», — говорит Татьяна Останина. Еще одна «фишка» — вуз дает возможность ребятам зарабатывать, участвуя в образовательных проектах и грантах. В вузе не скрывают, что конечная цель — оставить ребят в родных стенах. «Чтобы дети „прикипели“ к каким-то конкретным местам и у них не возникло вопроса, на какую кафедру поступать в будущем», — заключает Татьяна Останина. Правительство РФ поставило цель создать доступную систему высшего профессионального образования. Залог стабильного будущего страны — сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков, повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.