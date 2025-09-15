Аниме, комиксы и современная литература: как прошел первый книжный фестиваль в Пермском крае

Первый книжный фестиваль в Чусовом собрал более тысячи жителей Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фестивале можно было купить книги столичных издательств
На фестивале можно было купить книги столичных издательств Фото:

В парке «Ермак» в Чусовом (Пермский край) 13 сентября прошел книжный фестиваль «Смена». На мероприятии побывали более тысячи жителей и гостей города, которые могли не только купить понравившиеся книги на масштабной ярмарке от ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но и пообщаться с писателями. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК), которая стала организатором события.

«Книжный фестиваль — это больше чем праздник. Это возможность объединить людей разных поколений вокруг книг и искусства, создать пространство для диалога и вдохновения», — рассказала руководитель культурных проектов благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ксения Полетаева.

В программе фестиваля были лекции и дискуссии с известными писателями, сценаристами и художниками. Так, на мероприятии выступили участница кураторской группы «Край» Дарья Дягелец, композитор Александр Зайцев, книжный обозреватель Максим Мамлыга, сценарист Станислав Михайлов-Нордэн, писатель Алексей Олейников, иллюстраторы Таня Сафонова и Полина Шевчук. На встречах с гостями фестиваля спикеры обсудили аниме, комиксы, современную литературу, книжные тенденции, детские издания, а также поговорили об актуальных технологиях создания звука и музыки.

Для детей провели мастер-классы по созданию сказочных рыб, объемных картин осеннего Чусового и волшебных открыток. Для самых маленьких гостей фестиваля кукольный театр «Крылатый дом» показал спектакль «Гусеничка по имени Ой». Также вместе с родителями дети постарше создавали поэтическую инсталляцию о реке Чусовой. «Дети, которые на нашем фестивале взяли в руки книгу современного автора или иллюстратора или сами создали арт-объект, — это завтрашние инженеры. Мы хотим, чтобы они росли в насыщенной культурной среде, развивали критическое мышление и креативность — качества, необходимые для специалиста будущего», — добавила Ксения Полетаева.

Книжный фестиваль «Смена» прошел в Чусовом впервые. Его организаторами стали казанский Центр современной культуры «Смена», благотворительный фонд «ОМК-Участие» и чусовской завод ОМК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке «Ермак» в Чусовом (Пермский край) 13 сентября прошел книжный фестиваль «Смена». На мероприятии побывали более тысячи жителей и гостей города, которые могли не только купить понравившиеся книги на масштабной ярмарке от ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но и пообщаться с писателями. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК), которая стала организатором события. «Книжный фестиваль — это больше чем праздник. Это возможность объединить людей разных поколений вокруг книг и искусства, создать пространство для диалога и вдохновения», — рассказала руководитель культурных проектов благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ксения Полетаева. В программе фестиваля были лекции и дискуссии с известными писателями, сценаристами и художниками. Так, на мероприятии выступили участница кураторской группы «Край» Дарья Дягелец, композитор Александр Зайцев, книжный обозреватель Максим Мамлыга, сценарист Станислав Михайлов-Нордэн, писатель Алексей Олейников, иллюстраторы Таня Сафонова и Полина Шевчук. На встречах с гостями фестиваля спикеры обсудили аниме, комиксы, современную литературу, книжные тенденции, детские издания, а также поговорили об актуальных технологиях создания звука и музыки. Для детей провели мастер-классы по созданию сказочных рыб, объемных картин осеннего Чусового и волшебных открыток. Для самых маленьких гостей фестиваля кукольный театр «Крылатый дом» показал спектакль «Гусеничка по имени Ой». Также вместе с родителями дети постарше создавали поэтическую инсталляцию о реке Чусовой. «Дети, которые на нашем фестивале взяли в руки книгу современного автора или иллюстратора или сами создали арт-объект, — это завтрашние инженеры. Мы хотим, чтобы они росли в насыщенной культурной среде, развивали критическое мышление и креативность — качества, необходимые для специалиста будущего», — добавила Ксения Полетаева. Книжный фестиваль «Смена» прошел в Чусовом впервые. Его организаторами стали казанский Центр современной культуры «Смена», благотворительный фонд «ОМК-Участие» и чусовской завод ОМК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...