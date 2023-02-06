Пермский следователь уволился, чтобы стать барменом в Петербурге

Интервью о погоне за мечтой, черном юморе силовиков и эмоциональном выгорании

07 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Сейчас пермяк работает в одном из баров Санкт-Петербурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший судебный пристав, а позже следователь СУ СК по Пермскому краю Михаил Зарубин сменил профессию и теперь работает барменом в одном из крафтовых заведений Санкт-Петербурга. О минусах работы силовиком, причинах ухода и о своей мечте пермяк рассказал в беседе с URA.RU. Михаил, расскажи о себе, как ты решил быть юристом? Свою карьеру пермяк начинал в региональном УФССП Михаил Зарубин Я родился и вырос в Перми. Мой папа всю жизнь проработал в прокуратуре. Когда я заканчивал школу и не знал куда идти, родители практически приняли за меня решение, и я поступил на юридический факультет в классическом университете. Позже я отчислился, сходил в армию, поступил заново, но снова отчислился и поступил в пермский филиал РАНХиГС, который успешно закончил. Как началась твоя карьера в силовых структурах? Поскольку я вырос в семье госслужащего, для меня определяющими факторами всегда были верховенство власти и закон — именно они были определяющими в моем мировоззрении. Во время учебы в академии я устроился работать помощником судебного пристава, дабы продолжить семейную традицию и трудится на благо закона и государства. Там я дорос до начальника отдела и уволился в 2017 году, тогда главным пермским приставом был Игорь Кожевников, но о том, за что его сейчас судят, было ничего неизвестно, по крайней мере, я ничего об этом не знал на тот момент. Преддипломную практику осенью 2017 года я проходил уже в следственном отделе по Мотовилихинскому району СУ СК по Пермскому краю, там и остался работать после получения диплома. Расскажи о карьере следователя, о специфике работы Экс-следователь на новом месте работы Михаил Зарубин Я был общественным помощником в следственном отделе Мотовилихинскому району, а когда уже трудоустроился в СУ СК окончательно, меня отправили служить в Осу (Пермский край). В управлении такой принцип: начинающих специалистов всегда отправляют на периферию, считается, что там легче работать и постичь азы раскрытия преступлений. Вообще, следователи — очень циничные люди, невозможно ежедневно смотреть на трупы, изнасилования, другие преступления и не зачерстветь. Просто перестаешь пропускать все это через себя. Есть, конечно, те, кто каждое преступление через свои эмоции и душу проживает, но это очень тяжело эмоционально. В итоге следователи становятся не только циничными, но и людьми со специфическим чувством юмора. То, что покажется обычному человеку оскорбительным или ужасным, нас улыбает. Бывали даже случаи, когда с жуликами было приятно общаться. Как правило, это совершение экономических преступлений. На допросе напротив тебя сидит умный и интеллигентный человек, с которым, как бы то ни было, но интересно беседовать, несмотря, на то, что он преступник. Что было самое тяжелое и неприятное в работе следователя? Понятное дело, что за время работы видишь много различных преступлений и черствеешь, но преступления в отношении детей тяжелее не пропускать через себя. Одно дело, когда знакомые, распивая спиртные напитки, подрались и один другого убил, и совсем другое, когда приезжаешь и видишь, что отчим изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Помню это дело, девочка в итоге утонула в одном из пермских прудов. Очень ее жаль. Как ты принял решение уйти из следственного комитета? У меня тогда были проблемы в семейной жизни. Решение далось нелегко, но я не мог больше оставаться в Осе, а чтобы вернуться в Пермь, единственным выходом было уволиться. Впоследствии хотел вернуться, но жизнь сложилась так, что не получилось. Да и от службы хотелось немного отдохнуть, поэтому в Перми я после следкома работал юристом в частных фирмах, а перед отъездом в Санкт-Петербург работал юристом в центре занятости населения. Мне очень там нравилось, отличный коллектив был и хорошее руководство, но всему свое время. Как ты принял решение о переезде, тяжело ли оно далось? У меня есть очень хороший друг, который повлиял на принятие этого решения. Мы беседовали с ним в новогодние каникулы, а он на тот момент уже переехал в Москву, и тогда сказал мне: «Если хочешь — делай». Проговорил, что позвонит мне в марте, и я должен ему ответить уже, находясь в другом городе. Идею переезда мы с моей девушкой обсуждали еще до этого, а поскольку достаточно много путешествовали по стране, то выбор остановился именно на Санкт-Петербурге, потому что этот город заряжает нас энергией, здесь приятно находиться и развиваться. Буквально за два месяца мы нашли себе там квартиру и в конце февраля 2022 года переехали. Сейчас пермяк живет в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почему ты не пошел работать следователем в Санкт-Петербурге? На момент переезда я уже продолжительное время увлекался крафтовым пивоварением, мне все это было очень интересно, я даже вел блог о различных видах пива и их вкусовых качествах. Вернуться в органы, означало начать все с нуля, но в той, же системе. Именно тогда я осознал, что надо двигаться совершенно в другом направлении. Надо получать максимальное удовольствие от своей работы и гореть тем, что ты делаешь, а в моем случае — это пиво. Где ты работаешь сейчас? В баре, оформление которого выполнено в духе знаменитого сериала. Мы продаем исключительно крафтовое пиво самых различных марок, стоимость одного из самых дорогих напитков достигает полутора тысяч рублей за бутылку пива. Но больше всего мне нравится, что здесь такая атмосфера, что я напитываюсь энергией и позитивным настроением. Если с работы в следкоме я шел уставший и грустный, то сейчас я прихожу домой и не могу уснуть от положительных эмоций! Буквально недавно в бар зашли несколько людей, и они обсуждали рассказ Сергея Довлатова «Наши». Это поражает, и это далеко не единичный случай! Люди, а приходят посмаковать редкое пиво, и беседу о литературе. Именно это и доставляет мне удовольствие. Как папа, которой всю жизнь проработал прокурором, отнесся к твоему решению стать барменом? Если честно, я переживал из-за этого, но мой папа, хоть и человек старой формации, принял этого достаточно спокойно. А когда родители поняли, что мне эта работа приносит радость, то окончательно успокоились. Расскажи, каким ты видишь свое будущее? Не буду скрывать, открыть свой бар и пивоварню — моя мечта. И я считаю, что сейчас прекрасное время для того, чтобы набраться опыта и необходимых знаний, чтобы впоследствии воплотить их в жизнь. О концепции и других нюансах пока не думал. Сейчас важнее грамотно выстроить базовые знания, чтобы потом их можно было применить на практике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший судебный пристав, а позже следователь СУ СК по Пермскому краю Михаил Зарубин сменил профессию и теперь работает барменом в одном из крафтовых заведений Санкт-Петербурга. О минусах работы силовиком, причинах ухода и о своей мечте пермяк рассказал в беседе с URA.RU. Михаил, расскажи о себе, как ты решил быть юристом? Я родился и вырос в Перми. Мой папа всю жизнь проработал в прокуратуре. Когда я заканчивал школу и не знал куда идти, родители практически приняли за меня решение, и я поступил на юридический факультет в классическом университете. Позже я отчислился, сходил в армию, поступил заново, но снова отчислился и поступил в пермский филиал РАНХиГС, который успешно закончил. Как началась твоя карьера в силовых структурах? Поскольку я вырос в семье госслужащего, для меня определяющими факторами всегда были верховенство власти и закон — именно они были определяющими в моем мировоззрении. Во время учебы в академии я устроился работать помощником судебного пристава, дабы продолжить семейную традицию и трудится на благо закона и государства. Там я дорос до начальника отдела и уволился в 2017 году, тогда главным пермским приставом был Игорь Кожевников, но о том, за что его сейчас судят, было ничего неизвестно, по крайней мере, я ничего об этом не знал на тот момент. Преддипломную практику осенью 2017 года я проходил уже в следственном отделе по Мотовилихинскому району СУ СК по Пермскому краю, там и остался работать после получения диплома. Расскажи о карьере следователя, о специфике работы Я был общественным помощником в следственном отделе Мотовилихинскому району, а когда уже трудоустроился в СУ СК окончательно, меня отправили служить в Осу (Пермский край). В управлении такой принцип: начинающих специалистов всегда отправляют на периферию, считается, что там легче работать и постичь азы раскрытия преступлений. Вообще, следователи — очень циничные люди, невозможно ежедневно смотреть на трупы, изнасилования, другие преступления и не зачерстветь. Просто перестаешь пропускать все это через себя. Есть, конечно, те, кто каждое преступление через свои эмоции и душу проживает, но это очень тяжело эмоционально. В итоге следователи становятся не только циничными, но и людьми со специфическим чувством юмора. То, что покажется обычному человеку оскорбительным или ужасным, нас улыбает. Бывали даже случаи, когда с жуликами было приятно общаться. Как правило, это совершение экономических преступлений. На допросе напротив тебя сидит умный и интеллигентный человек, с которым, как бы то ни было, но интересно беседовать, несмотря, на то, что он преступник. Что было самое тяжелое и неприятное в работе следователя? Как ты принял решение уйти из следственного комитета? У меня тогда были проблемы в семейной жизни. Решение далось нелегко, но я не мог больше оставаться в Осе, а чтобы вернуться в Пермь, единственным выходом было уволиться. Впоследствии хотел вернуться, но жизнь сложилась так, что не получилось. Да и от службы хотелось немного отдохнуть, поэтому в Перми я после следкома работал юристом в частных фирмах, а перед отъездом в Санкт-Петербург работал юристом в центре занятости населения. Мне очень там нравилось, отличный коллектив был и хорошее руководство, но всему свое время. Как ты принял решение о переезде, тяжело ли оно далось? У меня есть очень хороший друг, который повлиял на принятие этого решения. Мы беседовали с ним в новогодние каникулы, а он на тот момент уже переехал в Москву, и тогда сказал мне: «Если хочешь — делай». Проговорил, что позвонит мне в марте, и я должен ему ответить уже, находясь в другом городе. Идею переезда мы с моей девушкой обсуждали еще до этого, а поскольку достаточно много путешествовали по стране, то выбор остановился именно на Санкт-Петербурге, потому что этот город заряжает нас энергией, здесь приятно находиться и развиваться. Буквально за два месяца мы нашли себе там квартиру и в конце февраля 2022 года переехали. Почему ты не пошел работать следователем в Санкт-Петербурге? На момент переезда я уже продолжительное время увлекался крафтовым пивоварением, мне все это было очень интересно, я даже вел блог о различных видах пива и их вкусовых качествах. Вернуться в органы, означало начать все с нуля, но в той, же системе. Именно тогда я осознал, что надо двигаться совершенно в другом направлении. Надо получать максимальное удовольствие от своей работы и гореть тем, что ты делаешь, а в моем случае — это пиво. Где ты работаешь сейчас? В баре, оформление которого выполнено в духе знаменитого сериала. Мы продаем исключительно крафтовое пиво самых различных марок, стоимость одного из самых дорогих напитков достигает полутора тысяч рублей за бутылку пива. Но больше всего мне нравится, что здесь такая атмосфера, что я напитываюсь энергией и позитивным настроением. Если с работы в следкоме я шел уставший и грустный, то сейчас я прихожу домой и не могу уснуть от положительных эмоций! Буквально недавно в бар зашли несколько людей, и они обсуждали рассказ Сергея Довлатова «Наши». Это поражает, и это далеко не единичный случай! Люди, а приходят посмаковать редкое пиво, и беседу о литературе. Именно это и доставляет мне удовольствие. Как папа, которой всю жизнь проработал прокурором, отнесся к твоему решению стать барменом? Если честно, я переживал из-за этого, но мой папа, хоть и человек старой формации, принял этого достаточно спокойно. А когда родители поняли, что мне эта работа приносит радость, то окончательно успокоились. Расскажи, каким ты видишь свое будущее? Не буду скрывать, открыть свой бар и пивоварню — моя мечта. И я считаю, что сейчас прекрасное время для того, чтобы набраться опыта и необходимых знаний, чтобы впоследствии воплотить их в жизнь. О концепции и других нюансах пока не думал. Сейчас важнее грамотно выстроить базовые знания, чтобы потом их можно было применить на практике.