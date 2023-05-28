28 мая 2023

Как живет пермское село, где младенец сгорел в коляске

Анонимное признание соседей

© Служба новостей «URA.RU»
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поселок Култаево. Пермь, улЛазурная 151
Во время трагедии погибший ребенок и его семья находились дома Фото:

Жители поселка Култаево в Пермском крае злятся на мать 7-месячного ребенка, который сгорел в коляске пока она спала и считают, что комиссии по делами несовершеннолетних необходимо поставить на учет большинство семей, которые живут по соседству. Об этом они рассказали URA.RU на условиях анонимности.

«Все очень переживали, соседи сидели и плакали на лавочке. Ужасная ситуация. Жутко от того, что, когда утром приехали оперативники и осматривали все, мать погибшего младенца вела себя как обычно, ходила в магазин и не было на ее лице ни одной слезинки», — рассказал один местных жителей. Мужчина также сообщил, что сотрудники ПДН приходили в эту семью, но ничего не изменилось.

Возгорание коляски, в которой находился 7-месячный ребенок произошло в ночь на 28 мая. По версии следствия, 3-летний мальчик играл с зажигалкой и случайно поджег плед, у коляски, где лежал младенец. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ему жизнь не удалось. Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку.

поселок Култаево. Пермь
Соседи семьи, в которой произошла трагедия, общаются на лавочке возле дома
Фото:
поселок Култаево. Пермь
Мать погибшего младенца повесила сушиться белье после ЧП с возгоранием коляски
Фото:
поселок Култаево. Пермь
Мусорные баки, куда родители выбросили сгоревшую коляску
Фото:
поселок Култаево. Пермь
Большинство детей в поселке гуляет без сопровождения взрослых
Фото:

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Жители поселка Култаево в Пермском крае злятся на мать 7-месячного ребенка, который сгорел в коляске пока она спала и считают, что комиссии по делами несовершеннолетних необходимо поставить на учет большинство семей, которые живут по соседству. Об этом они рассказали URA.RU на условиях анонимности. «Все очень переживали, соседи сидели и плакали на лавочке. Ужасная ситуация. Жутко от того, что, когда утром приехали оперативники и осматривали все, мать погибшего младенца вела себя как обычно, ходила в магазин и не было на ее лице ни одной слезинки», — рассказал один местных жителей. Мужчина также сообщил, что сотрудники ПДН приходили в эту семью, но ничего не изменилось. Возгорание коляски, в которой находился 7-месячный ребенок произошло в ночь на 28 мая. По версии следствия, 3-летний мальчик играл с зажигалкой и случайно поджег плед, у коляски, где лежал младенец. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ему жизнь не удалось. Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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