Как живет пермское село, где младенец сгорел в коляске

Во время трагедии погибший ребенок и его семья находились дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители поселка Култаево в Пермском крае злятся на мать 7-месячного ребенка, который сгорел в коляске пока она спала и считают, что комиссии по делами несовершеннолетних необходимо поставить на учет большинство семей, которые живут по соседству. Об этом они рассказали URA.RU на условиях анонимности.

«Все очень переживали, соседи сидели и плакали на лавочке. Ужасная ситуация. Жутко от того, что, когда утром приехали оперативники и осматривали все, мать погибшего младенца вела себя как обычно, ходила в магазин и не было на ее лице ни одной слезинки», — рассказал один местных жителей. Мужчина также сообщил, что сотрудники ПДН приходили в эту семью, но ничего не изменилось.

Возгорание коляски, в которой находился 7-месячный ребенок произошло в ночь на 28 мая. По версии следствия, 3-летний мальчик играл с зажигалкой и случайно поджег плед, у коляски, где лежал младенец. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ему жизнь не удалось. Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку.

Соседи семьи, в которой произошла трагедия, общаются на лавочке возле дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мать погибшего младенца повесила сушиться белье после ЧП с возгоранием коляски Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мусорные баки, куда родители выбросили сгоревшую коляску Фото: Сергей Русанов © URA.RU