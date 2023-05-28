28 мая 2023
27 мая 2023

Пермский СК рассказал, кто поджег коляску с грудным ребенком

Глава пермского СУ СК взял на личный контроль расследование гибели грудного ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, следственный комитет, следователь, ейск
Следователями проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка Фото:

Коляска, в которой находился семимесячный ребенок, загорелась из-за поджога одеяла. Подробности гибели младенца в селе Култаево сообщаются на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По данным ведомства, одеяло поджог трехлетний брат погибшего ребенка.

«Предварительно установлено, что 28 мая в одном из населенных пунктов Пермского района семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором находился семимесячный ребенок, вследствие чего последний получил термические ожоги», — говорится на сайте ведомства.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Ход проведения проверки глава следственного управления по региону Денис Головкин взял на личный контроль. Ранее стало известно, что в селе Култаево загорелась коляска, в которой находился грудной ребенок. Младенец был доставлен в медучреждение, но скончался от полученных термических ожогов на следующий день после случившегося.

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, семья, где произошла трагедия, характеризуется как неблагополучная: мать ребенка злоупотребляла спиртными напитками и не занималась воспитанием своих детей. Местные жители неоднократно обращались в различные ведомства, но безрезультатно, сообщал источник.

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Коляска, в которой находился семимесячный ребенок, загорелась из-за поджога одеяла. Подробности гибели младенца в селе Култаево сообщаются на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По данным ведомства, одеяло поджог трехлетний брат погибшего ребенка. «Предварительно установлено, что 28 мая в одном из населенных пунктов Пермского района семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором находился семимесячный ребенок, вследствие чего последний получил термические ожоги», — говорится на сайте ведомства. По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Ход проведения проверки глава следственного управления по региону Денис Головкин взял на личный контроль. Ранее стало известно, что в селе Култаево загорелась коляска, в которой находился грудной ребенок. Младенец был доставлен в медучреждение, но скончался от полученных термических ожогов на следующий день после случившегося. По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, семья, где произошла трагедия, характеризуется как неблагополучная: мать ребенка злоупотребляла спиртными напитками и не занималась воспитанием своих детей. Местные жители неоднократно обращались в различные ведомства, но безрезультатно, сообщал источник.
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