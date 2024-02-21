Путин встретился с важным союзником России в Европе

До этого президент РФ посидел за штурвалом стратегического ракетоносца Ту-160М

21 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин принял своего союзника в Европе лидера Республики Сербской Милорада Додика в Казани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России президент Республики Сербской Милорад Додик — один из последних союзников в Европе. Приезд Додика в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина 21 февраля демонстрирует единство политики двух стран и общность славянских народов, объяснил URA.RU итоги встречи двух лидеров гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главред Аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. «Додик — один из наиболее адекватных политиков в Европе, которые там остались. В контексте того, что со стороны ЕС в федерацию Боснии и Герцеговины был нелегитимно назначен так называемый высокий представитель [немецкий политик Кристиан Шмидт], на фоне обострения конфликта в Косове Россия продолжает политику поддержки сербского народа и Республики Сербской и самой Сербии. И с той стороны мы видим, что это, так скажем, последние союзники России, которые остались в Европе и которые проводят правильную политическую линию», — отметил Савин. Для лидера Сербской Республики Милорада Додика Росси остается близкой страной, отношения с которой ради Запада он портить не хочет Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС По словам эксперта, сохранение контактов с Республикой Сербской, с Сербией позволяет России поддерживать связи со славянскими странами в Европе. Есть надежда, что это партнерство с помощью этих государств на Балканах будет расширяться. Путин и Додик показывают единство славянских народов. «Есть определенная тенденция объединения республики Сербской и Сербии. Геополитика действительно не стоит на месте. И это объединение было бы в интересах не только сербского народа, но и в общем, нашего славянского единства», — полагает политолог. Встреча Путина и Додика прошла в Казани, куда лидеры приехали для участия в церемонии открытия Игр будущего. Российский лидер пригласил сербского коллегу в качестве почетного гостя. В протокольной части встречи Путин, говоря о специфике соревнований, признался, что пока сам «не очень чувствует, как это будет выглядеть». «Но то, что я видел, — интересно. Молодые люди увлекаются этими видами спорта, и уже хорошо, что от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках. Все это вместе дает очень любопытный результат. В любом случае это доброе, хорошее мероприятие, абсолютно гуманитарного характера», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин использовал момент, чтобы лично посидеть за штурвалом модернизированной боевой машины Ту-160М Фото: kremlin.ru / Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня» Он также подчеркнул, что готов обсудить с Додиком и двусторонние отношения, и ситуацию в самой Республике, которая «непростая». «Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией, поддерживаете многие наши начинания, в том числе такое благородное мероприятие, связанное с памятью о жертвах нацизма, даже лично принимаете участие в шествии „Бессмертного полка“. У нас отношения с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», — сказал российский лидер. Додик подтвердил, что ситуация непростая, и она осложняется тем, что Республика «находится под протекторатом Запада, в условиях международной интервенции». «В этих обстоятельствах мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они [Запад] достаточно стараются, каждый день буквально нас [пытаются] на это уговорить. И конечно, без сомнения отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО. Безотносительно, что нас, опять-таки, подвергают большому давлению, — отметил Додик. — Но у нас народ говорит, что-то, что не уничтожает, укрепляет. Наш народ сегодня с нетерпением ожидает этой встречи с вами и будет гордиться ей». Новость по теме Республика Сербская отказалась вводить санкции против России Президент Путин общается с сербским лидером регулярно. Прошлая их встреча состоялась в 2023 году. А в 2022-м Путин и Додик встречались дважды. Сегодня перед встречей с коллегой Путин побывал на Казанском авиационном заводе, где посидел за штурвалом модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для России президент Республики Сербской Милорад Додик — один из последних союзников в Европе. Приезд Додика в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина 21 февраля демонстрирует единство политики двух стран и общность славянских народов, объяснил URA.RU итоги встречи двух лидеров гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главред Аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. «Додик — один из наиболее адекватных политиков в Европе, которые там остались. В контексте того, что со стороны ЕС в федерацию Боснии и Герцеговины был нелегитимно назначен так называемый высокий представитель [немецкий политик Кристиан Шмидт], на фоне обострения конфликта в Косове Россия продолжает политику поддержки сербского народа и Республики Сербской и самой Сербии. И с той стороны мы видим, что это, так скажем, последние союзники России, которые остались в Европе и которые проводят правильную политическую линию», — отметил Савин. По словам эксперта, сохранение контактов с Республикой Сербской, с Сербией позволяет России поддерживать связи со славянскими странами в Европе. Есть надежда, что это партнерство с помощью этих государств на Балканах будет расширяться. Путин и Додик показывают единство славянских народов. «Есть определенная тенденция объединения республики Сербской и Сербии. Геополитика действительно не стоит на месте. И это объединение было бы в интересах не только сербского народа, но и в общем, нашего славянского единства», — полагает политолог. Встреча Путина и Додика прошла в Казани, куда лидеры приехали для участия в церемонии открытия Игр будущего. Российский лидер пригласил сербского коллегу в качестве почетного гостя. В протокольной части встречи Путин, говоря о специфике соревнований, признался, что пока сам «не очень чувствует, как это будет выглядеть». «Но то, что я видел, — интересно. Молодые люди увлекаются этими видами спорта, и уже хорошо, что от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках. Все это вместе дает очень любопытный результат. В любом случае это доброе, хорошее мероприятие, абсолютно гуманитарного характера», — отметил Путин. Он также подчеркнул, что готов обсудить с Додиком и двусторонние отношения, и ситуацию в самой Республике, которая «непростая». «Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией, поддерживаете многие наши начинания, в том числе такое благородное мероприятие, связанное с памятью о жертвах нацизма, даже лично принимаете участие в шествии „Бессмертного полка“. У нас отношения с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», — сказал российский лидер. Додик подтвердил, что ситуация непростая, и она осложняется тем, что Республика «находится под протекторатом Запада, в условиях международной интервенции». «В этих обстоятельствах мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они [Запад] достаточно стараются, каждый день буквально нас [пытаются] на это уговорить. И конечно, без сомнения отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО. Безотносительно, что нас, опять-таки, подвергают большому давлению, — отметил Додик. — Но у нас народ говорит, что-то, что не уничтожает, укрепляет. Наш народ сегодня с нетерпением ожидает этой встречи с вами и будет гордиться ей». Президент Путин общается с сербским лидером регулярно. Прошлая их встреча состоялась в 2023 году. А в 2022-м Путин и Додик встречались дважды. Сегодня перед встречей с коллегой Путин побывал на Казанском авиационном заводе, где посидел за штурвалом модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М.