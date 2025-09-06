Москву накроет туман

Видимость будет ограничена
Видимость будет ограничена

На территории Московской области утром 6 сентября ожидается туман. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

«Утром 6 сентября местами в Московской области ожидается туман. Видимость 200-700 метров», — указано в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендовали водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность.

По данным Гидрометцентра России, в Москве начался период потепления. По прогнозу метеорологов, характер погоды не поменяется на протяжении всей следующей недели.

