Москву накроет туман

Видимость будет ограничена
На территории Московской области утром 6 сентября ожидается туман. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по региону.
«Утром 6 сентября местами в Московской области ожидается туман. Видимость 200-700 метров», — указано в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендовали водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность.
По данным Гидрометцентра России, в Москве начался период потепления. По прогнозу метеорологов, характер погоды не поменяется на протяжении всей следующей недели.
