Руководство Республики Сербская, которая находится в составе Боснии и Герцеговины, явно выражает отказ от присоединения к санкциям против России. Об этом рассказал президент республики Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России», — заявил Додик. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия». Он добавил, что руководство республики также отказывается от стремления присоединиться к НАТО.
Республика Сербская подвергается значительному давлению со стороны Запада. Образование в составе Боснии и Герцеговины находится в сложной ситуации, оказываясь буквально под протекторатом западных стран и в условиях интервенции, заключил Додик.
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