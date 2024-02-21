Республика Сербская отказалась вводить санкции против России

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Республика Сербская не желает присоединяться к санкциям против России, заявил Милорад Додик Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство Республики Сербская, которая находится в составе Боснии и Герцеговины, явно выражает отказ от присоединения к санкциям против России. Об этом рассказал президент республики Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России», — заявил Додик. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия». Он добавил, что руководство республики также отказывается от стремления присоединиться к НАТО.

Республика Сербская подвергается значительному давлению со стороны Запада. Образование в составе Боснии и Герцеговины находится в сложной ситуации, оказываясь буквально под протекторатом западных стран и в условиях интервенции, заключил Додик.

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Руководство Республики Сербская, которая находится в составе Боснии и Герцеговины, явно выражает отказ от присоединения к санкциям против России. Об этом рассказал президент республики Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России», — заявил Додик. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия». Он добавил, что руководство республики также отказывается от стремления присоединиться к НАТО. Республика Сербская подвергается значительному давлению со стороны Запада. Образование в составе Боснии и Герцеговины находится в сложной ситуации, оказываясь буквально под протекторатом западных стран и в условиях интервенции, заключил Додик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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