Telegraph: России угрожают из-за отказа по трехсторонней встрече по Украине

Британия и Европейский союз готовят очередной пакет санкционных мер против России, сообщает одна из иностранных газет со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. Введение этих ограничений рассматривается в том случае, если не состоится намеченная трехсторонняя встреча с участием президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

«Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом», — пишет Telegraph. Издание ссылается на свой источник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора между главами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обе стороны выразили одобрение идее проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом, передает RT. Кроме того, Трамп проинформировал Путина о своих недавних консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами европейских стран, прошедших в Белом доме.

