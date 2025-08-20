Уиткофф заявил, что провел с Путиным больше суток

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф провел около 24–25 часов на встречах с главой России Владимиром Путиным и его ближайшими соратниками. Об этом сообщил сам Уиткофф.
«Мы оставались там довольно долго. Мы провели около суток или чуть больше... Наверное, около 24 или 25 часов... И мы действительно добились прогресса в том, как мы могли бы прийти к мирному соглашению», — сказал Уиткофф в эфире телеканала FoxNews.
По словам американского политика, речь идет о личном времени, проведенном с Путиным, а также рядом российских высокопоставленных лиц, среди которых Уиткофф особо выделил помощника президента Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. Дипломат из США неоднократно посещал Россию по поручению администрации Штатов. Во время этих визитов стороны обсуждали широкий спектр вопросов, включая пути урегулирования конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф будут отвечать за взаимодействие с Россией и Украиной в рамках подготовки встречи на высшем уровне. Указанные должностные лица продолжат координировать усилия с российской и украинской сторонами для того, чтобы организация встречи состоялась в максимально сжатые сроки, передает RT.
