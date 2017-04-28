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28 апреля 2017
27 апреля 2017
07:00  28 апреля 2017 1

Белый дом назвал заслугой Трампа «изоляцию России в ООН»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
В Белом доме отметили 100 дней правления нового президентаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Белом доме считают одной из главных заслуг нового президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его правления — «изоляцию России в ООН».

Дальнейшая изоляция России и Сирии была достигнута в результате успешных переговоров Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом в пресс-службе администрации американского президента не уточнили, что именно там понимают под «изоляцией России и Сирии в ООН», пишет «Федеральное агентство новостей». Также президент ввел новые санкции в отношении Сирии и Ирана, и работает, «чтобы изолировать Северную Корею», добавляет «Эхо Москвы».

Ранее Трамп сам раскритиковал ООН за отсутствие решительных действий в урегулировании конфликта в Сирии.

Лев Истомин
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