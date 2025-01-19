Избранному президенту США Дональду Трампу, который уже 20 января официально вступит в свою должность, может потребоваться 24 недели для завершения украинского конфликта, а не 24 часа, как он утверждал ранее. Об этом пишут британские журналисты.
«Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить документ», — говорится в материале Daily Express. Авторы также уверены, что единственный победитель в СВО — это Россия. Сейчас российские войска контролируют около 20% украинской территории, и украинский лидер Владимир Зеленский уже признал, что у страны нет военного потенциала для отвоевания этих земель.
По их словам, мирное соглашение может позволить России сохранить контролируемые территории и создать демилитаризованную зону в долгосрочной перспективе. Однако Украине же, стремящейся в НАТО, необходимы будут «гарантии безопасности» от Запада, чтобы избежать повторного сценария военных действий.
Тем не менее, не стоит ожидать, что Трамп отвернется от Украины. Его команда уже разработала основу мирного соглашения, и он, скорее всего, будет жестко навязывать условия обеим сторонам. Будущий американский президент может угрожать сокращением помощи Украине, если она не примет условия, и наоборот, увеличивать помощь в случае отказа России заключать договор.
Ранее Трамп пообещал закончить СВО за полгода после своей инаугурации, передает RT. По данным Financial Times, его команда сейчас пересматривает свой подход к завершению украинского конфликта.
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