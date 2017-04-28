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28 апреля 2017
15:15  28 апреля 2017 0

Турция стала самым популярным направлением у россиян на майские праздники

Клипарт. Индия. Гоа, отдых, туризм, пляж, курорт, пальмы
Часть россиян выбрала поездки в жаркие страныФото: Дарья Савкина © URA.RU

Ассоциация туроператоров России назвала наиболее популярные туристические направления на ближайшие майские праздники.

Большинство жителей России (80-90%) в этом году решили не покидать свои регионы, где поедут на свои дачные участки или останутся дома. Остальные планируют посетить родственников в других городах и областях, передает телеканал 360.

Среди российских регионов самыми популярными направлениями для отдыха стали Крым и Краснодарский край, среди стран бывшего советского союза — Армения и Грузия. Лидером среди заграничных направлений стала Турция, куда отправится треть всех, кто выбрал отдых в других странах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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