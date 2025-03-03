Суд приостановил работу «ЕниДем» после отравления рабочих в Москве

Коптевский суд Москвы принял решение о приостановлении на 90 дней деятельности компании «ЕниДем», работающей в сфере общественного питания. Поводом для этого стало выявление 147 случаев острой кишечной инфекции среди работников одной из строительных компаний.
«Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность занимающейся общепитом фирмы „ЕниДем“ после выявления 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников строительной компании», — пишет РИА Новости. Издание ссылается на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
На строительном объекте в юго-западной части Москвы, работы на котором осуществляют сотрудники компании «Енигюн Констракшн», зафиксировано 147 случаев острой кишечной инфекции. Заболевшие — рабочие. Они принимали пищу, приготовленную компанией «Енидем». По предварительной информации, она была приготовлена с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.