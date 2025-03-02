Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за попытку покушения на него

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) обратился с просьбой о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, которые были задержаны за попытку покушения на иерарха. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Вести недели» на канале Россия-1 Дмитрий Киселев.
«Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать», — сообщил Киселев в эфире телепрограммы.
По сообщениям, в ходе задержания лиц, подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), у них были обнаружены самодельное взрывное устройство и два фальсифицированных паспорта. Планировалось, что взрывное устройство будет размещено в Сретенском монастыре в Москве. О своих намерениях устроить взрыв задержанный, гражданин Украины Денис Попович, сообщил в ходе допроса сотрудниками ФСБ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразил свое возмущение в связи с данным происшествием, заявив: «Для Киева не осталось ничего святого», тем самым комментируя покушение на митрополита Тихона, передает RT.
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