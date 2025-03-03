Киран Калкин получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

Американский актер Киран Калкин стал лауреатом премии «Оскар» в категории лучшая мужская роль второго плана за исполнение в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). Он опередил своего конкурента из России Юру Борисова, который был номинирован за роль в картине «Анора» (Anora, 2024). Церемония вручения наград проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе и транслировалась телеканалом ABC.
Кроме Калкина и Борисова, на получение награды в данной категории также претендовали Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за работу в картине «Бруталист» (The Brutalist, 2024) и Джереми Стронг за участие в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Всего на церемонии были вручены награды по 23 категориям. В этом году процесс объявления номинантов столкнулся с затруднениями: из-за сильных пожаров, бушевавших в январе в округе Лос-Анджелес и приведших к гибели не менее 25 человек и уничтожению свыше 12 тысяч строений, объявление номинантов было перенесено дважды.
В Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония награждения премии «Оскар». URA.RU ведет трансляцию.
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