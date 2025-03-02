Bild: Трамп тайно работает над возвращением «Северного потока»

Спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для обсуждения возобновления работы газопровода «Северный поток», сообщает немецкий таблоид Bild. По информации издания, Гренелл вел переговоры о соглашении, в рамках которого американские инвесторы могут выступить посредниками в поставках российского газа.
«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в публикации Bild. Переговоры касались возможного восстановления «Северного потока» и его адаптации для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию.
Однако, как утверждают в немецких правительственных кругах, официальной информации о встречах Гренелла в Швейцарии у них нет. Сам Ричард Гренелл также не подтверждает своего участия в данных переговорах.
Тем временем, по информации Financial Times, директор оператора «Северный поток — 2» Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с поддержкой американских инвесторов. Для осуществления запланированных действий необходимо снятие американских санкций в отношении России, получение разрешения от Москвы на возобновление экспорта газа, а также достижение договоренности с Германией относительно транзита газа к европейским покупателям. В связи с обсуждениями проекта «Северный поток-2», лидеры Европейского Союза выразили свою озабоченность и провели серию переговоров для решения данной проблематики.
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