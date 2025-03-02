02 марта 2025

Bild: Трамп тайно работает над возвращением «Северного потока»

© Служба новостей «URA.RU»
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Посланник Трампа несколько раз ездил в Швейцарию
Посланник Трампа несколько раз ездил в Швейцарию Фото:

Спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для обсуждения возобновления работы газопровода «Северный поток», сообщает немецкий таблоид Bild. По информации издания, Гренелл вел переговоры о соглашении, в рамках которого американские инвесторы могут выступить посредниками в поставках российского газа.

«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в публикации Bild. Переговоры касались возможного восстановления «Северного потока» и его адаптации для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию.

Однако, как утверждают в немецких правительственных кругах, официальной информации о встречах Гренелла в Швейцарии у них нет. Сам Ричард Гренелл также не подтверждает своего участия в данных переговорах.

Тем временем, по информации Financial Times, директор оператора «Северный поток — 2» Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с поддержкой американских инвесторов. Для осуществления запланированных действий необходимо снятие американских санкций в отношении России, получение разрешения от Москвы на возобновление экспорта газа, а также достижение договоренности с Германией относительно транзита газа к европейским покупателям. В связи с обсуждениями проекта «Северный поток-2», лидеры Европейского Союза выразили свою озабоченность и провели серию переговоров для решения данной проблематики.

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Спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для обсуждения возобновления работы газопровода «Северный поток», сообщает немецкий таблоид Bild. По информации издания, Гренелл вел переговоры о соглашении, в рамках которого американские инвесторы могут выступить посредниками в поставках российского газа. «Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в публикации Bild. Переговоры касались возможного восстановления «Северного потока» и его адаптации для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию. Однако, как утверждают в немецких правительственных кругах, официальной информации о встречах Гренелла в Швейцарии у них нет. Сам Ричард Гренелл также не подтверждает своего участия в данных переговорах. Тем временем, по информации Financial Times, директор оператора «Северный поток — 2» Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с поддержкой американских инвесторов. Для осуществления запланированных действий необходимо снятие американских санкций в отношении России, получение разрешения от Москвы на возобновление экспорта газа, а также достижение договоренности с Германией относительно транзита газа к европейским покупателям. В связи с обсуждениями проекта «Северный поток-2», лидеры Европейского Союза выразили свою озабоченность и провели серию переговоров для решения данной проблематики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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