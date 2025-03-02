Глава Украины Владимир Зеленский является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинский диктатор является подделкой. Такой же, как и боксерский пояс, „подаренный“ Зеленским Трампу», — написал журналист в социальной сети X.
Ранее сообщалось о том, что во время визита в Белый дом делегация главы Украины Владимира Зеленского доставила на встречу с американским лидером Дональдом Трампом чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы принадлежал украинскому боксеру Александру Усику, передает RT. Позже спортсмен сообщил в своих социальных сетях о том, что этот пояс является ненастоящим, заявив, что всего его награды находятся дома.
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