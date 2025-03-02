02 марта 2025

Боуз: Зеленский такая же подделка, как и пояс, который он подарил Трампу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирландский журналист жестко раскритиковал Зеленского
Ирландский журналист жестко раскритиковал Зеленского Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Украинский диктатор является подделкой. Такой же, как и боксерский пояс, „подаренный“ Зеленским Трампу», — написал журналист в социальной сети X.

Ранее сообщалось о том, что во время визита в Белый дом делегация главы Украины Владимира Зеленского доставила на встречу с американским лидером Дональдом Трампом чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы принадлежал украинскому боксеру Александру Усику, передает RT. Позже спортсмен сообщил в своих социальных сетях о том, что этот пояс является ненастоящим, заявив, что всего его награды находятся дома.

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Глава Украины Владимир Зеленский является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Украинский диктатор является подделкой. Такой же, как и боксерский пояс, „подаренный“ Зеленским Трампу», — написал журналист в социальной сети X. Ранее сообщалось о том, что во время визита в Белый дом делегация главы Украины Владимира Зеленского доставила на встречу с американским лидером Дональдом Трампом чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы принадлежал украинскому боксеру Александру Усику, передает RT. Позже спортсмен сообщил в своих социальных сетях о том, что этот пояс является ненастоящим, заявив, что всего его награды находятся дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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