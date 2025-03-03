Россиянам назвали приемлемый курс для продажи рублевых накоплений

Рубль, судя по всему, укрепился до локальных максимумов, поэтому сейчас подходящее время для покупки долларов. Об этом заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Однако, он предупредил, что пытаться на этом заработать слишком рискованно.
«Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20 % будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите», — сказал Гордиенко в беседе с агентством «Прайм».
Дополнительно Гордиенко указал на важность курсовых ориентиров, установленных в федеральном бюджете России. Он напомнил, что установленная граница в 96,5 рубля за доллар является критической для бюджета, и прогнозируемое возвращение курса к уровням 100-105 рублей за доллар поможет избежать дефицита.
В марте 2025 года ожидается, что курс рубля по отношению к доллару будет подвержен колебаниям, обусловленным геополитической ситуацией, и, по прогнозам, может составлять от 80 до 100 рублей за доллар. Об этом сообщила генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Отмечается, что в этот период возможны значительные колебания валютного курса.
Как отмечает издание, на стоимость рубля в указанный период повлияют и другие важные экономические факторы. Среди них — изменения в ценах на нефть, а также денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации. Снижение цен на нефть до уровня 70-75 долларов за баррель представляет собой риск дополнительного ослабления рубля. В то же время поддержание ключевой ставки ЦБ на уровне 21% может оказать поддержку национальной валюте.
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