02 марта 2025

Банки Казахстана резко нарастили выпуск карт Visa и Mastercard из-за спроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Казахстан стал одним из популярных направлений у россиян для открытия банковских карт
Казахстан стал одним из популярных направлений у россиян для открытия банковских карт Фото:

Банки Казахстана в январе 2025 года значительно увеличили эмиссию карт международных платежных систем. Это произошло на фоне новостей о новых ограничениях для нерезидентов, которые не смогут открывать карты на срок более 12 месяцев.

«Количество выпущенных карт МПС за месяц их число выросло на 3,9%. На 1 февраля 2025 года их количество составило 56,7 млн штук, что стало максимальным значением прироста с весны 2023 года», — следует из статистики Нацбанка Казахстана «Платежные карточки и электронные банковские услуги», которую изучил РБК.

Отмечается, что похожий показатель прироста (3,6%) был зафиксирован в июне 2022 года. Такой скачок произошел на фоне появления карточного туризма у граждан России.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале второй половины 2024 года банки Казахстана выдали клиентам более 78 миллионов платежных карт. При этом 80% из них были дебетовыми, а 15,9% — кредитными. Россиянам как нерезидентам были доступны к оформлению карты в Kapitalbank, Freedom Bank, Kaspi Bank и других финансовых структурах Казахстана.

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Банки Казахстана в январе 2025 года значительно увеличили эмиссию карт международных платежных систем. Это произошло на фоне новостей о новых ограничениях для нерезидентов, которые не смогут открывать карты на срок более 12 месяцев. «Количество выпущенных карт МПС за месяц их число выросло на 3,9%. На 1 февраля 2025 года их количество составило 56,7 млн штук, что стало максимальным значением прироста с весны 2023 года», — следует из статистики Нацбанка Казахстана «Платежные карточки и электронные банковские услуги», которую изучил РБК. Отмечается, что похожий показатель прироста (3,6%) был зафиксирован в июне 2022 года. Такой скачок произошел на фоне появления карточного туризма у граждан России. Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале второй половины 2024 года банки Казахстана выдали клиентам более 78 миллионов платежных карт. При этом 80% из них были дебетовыми, а 15,9% — кредитными. Россиянам как нерезидентам были доступны к оформлению карты в Kapitalbank, Freedom Bank, Kaspi Bank и других финансовых структурах Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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