Банки Казахстана резко нарастили выпуск карт Visa и Mastercard из-за спроса

Банки Казахстана в январе 2025 года значительно увеличили эмиссию карт международных платежных систем. Это произошло на фоне новостей о новых ограничениях для нерезидентов, которые не смогут открывать карты на срок более 12 месяцев.
«Количество выпущенных карт МПС за месяц их число выросло на 3,9%. На 1 февраля 2025 года их количество составило 56,7 млн штук, что стало максимальным значением прироста с весны 2023 года», — следует из статистики Нацбанка Казахстана «Платежные карточки и электронные банковские услуги», которую изучил РБК.
Отмечается, что похожий показатель прироста (3,6%) был зафиксирован в июне 2022 года. Такой скачок произошел на фоне появления карточного туризма у граждан России.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале второй половины 2024 года банки Казахстана выдали клиентам более 78 миллионов платежных карт. При этом 80% из них были дебетовыми, а 15,9% — кредитными. Россиянам как нерезидентам были доступны к оформлению карты в Kapitalbank, Freedom Bank, Kaspi Bank и других финансовых структурах Казахстана.
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